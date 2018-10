Questo Parma è uno spettacolo | Genoa annichilito | D’Aversa “vede” la zona Europa

sportfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) Super Piatek non basta alper far fuori ilscatenato diinizio di stagione: 3-1 per i ducali a Marassi Ilvince, in rimonta, 3-1 a Marassi contro ilin trasferta, nell’anticipo dell’ora di pranzo dell’ottava giornata di Serie A e sale a 13 punti in classifica, scavalcando gli uomini di Ballardini che restano fermi a 12. E la squadra di D’Aversa era priva della sua coppia-gol Gervinho-Inglese ma i tifosi non se ne sono accorti grazie al trio Siligardi-Ceravolo-Di Gaudio. Infatti dopo il gol iniziale delcon Piatek sono andati a segno Rigoni, Siligardi e Ceravolo. I rossoblu passano in vantaggio con il loro bomber Piatek di testa al 6′ minuto del primo tempo. Il polacco tocca il primo pallone del suo match e lo mette in rete su preciso cross di Lazovic da sinistra, colpo di testa a trovare il palo lontano, nulla da ...