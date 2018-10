Qualunque | esce ' Panico' ; il cantautore invita i fan a parlare di ansia sui social

ilmessaggero

: @ArchilocoFe1983 @FindYou36 Disporre l'archiviazione per sopravvenuta prescrizione modifica uno stato giuridico. Da… - firewall76 : @ArchilocoFe1983 @FindYou36 Disporre l'archiviazione per sopravvenuta prescrizione modifica uno stato giuridico. Da… - NonSiSaMai2 : RT @NonSiSaMai2: @matteosalvinimi Se a Doha solo ti azzardo a dare un bacio alla tua fidanzata in una strada pubblica ti arrestano. Se una… - NonSiSaMai2 : @matteosalvinimi Se a Doha solo ti azzardo a dare un bacio alla tua fidanzata in una strada pubblica ti arrestano.… -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Usare la musica per provare a raccontare un'esperienza dolorosa come quella degli attacchi die delle crisi di. Ma anche per provare a mettere insieme le esperienze singole per raccontare ...