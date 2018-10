Promo de L’Allieva 2 su Rai1 | Alice tra due uomini | Lino Guanciale e Alessandra

optimaitalia

(Di domenica 7 ottobre 2018) Finalmente è stato mostrato ilde L'Allieva 2 su. I nuovi episodi saranno trasmessi dal 25 ottobre, al termine della messa in onda di Non Dirlo al Mio Capo 2, e poi per sei giovedì consecutivi.Mastronardi veste nuovamente i panni diAllevi, la goffa ma intuitiva allieva di medicina legale.Nel finale della prima stagione, la nostra protagonista ha rifiutato la proposta di Arthur di andare insieme a Parigi, decidendo di restare a Roma, ancora al fianco di Claudio Conforti (interpretato da). Nei nuovi episodi, i rapporti tra i due saranno più che mai tesi, aggravati dall'arrivo di Giorgio Marchesi, new entry che ricoprirà il ruolo di un possibile interesse amoroso di.Nelde L'Allieva 2 su, pare proprio che il personaggio di Marchesi e quello disi contenteranno l'affetto della protagonista, che si troverà così ...