Prato | incendio e crollo in fabbrica | danni ma nessun ferito

meteoweb.eu

: Prato, incendio sul tetto di un capannone industriale a Cantagallo - firenzesulweb : Prato, incendio sul tetto di un capannone industriale a Cantagallo - prato_vilma : RT @24zampe: Dopo l'incendio nel pisano la Regione istituisce una “fascia di rispetto” per gli animali: anche in 1.000 ettari intorno ai bo… - qn_lanazione : #Prato. #Paura per un #incendio in un capannone industriale -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Intervento dei vigili del fuoco in piena notte a, a causa di undivampato in una, nella zona industriale Macrolotto 1: ingenti imateriali, anche in seguito a crolli, ma non vi sarebbero persone coinvolte. In fiamme l’area magazzino di un complesso industriale più esteso, per una superficie di 1.500 metri quadri. Le cause dell’sono ancora da stabilire. L'articoloinmaMeteo Web.