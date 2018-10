Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato : Poste Italiane lancia a Bari le consegne anche il sabato e nel pomeriggio. Al via la sperimentazione da lunedì 8 ottobre in 28 comuni di tutto il capoluogo Pugliese Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato Poste Italiane continua l’aria di rinnovamento ed adattandosi al mercato che cambia di continuo ora offrirà […]

Poste Italiane dà il via a Bari e provincia alle consegne pomeridiane e di sabato : A partire da lunedì prossimo Bari e 28 Comuni della provincia pugliese potranno godere di consegne pomeridiane e di sabato sulla scia della rivoluzione in atto della società. Tutto ciò grazie a un nuovo piano logistico che ha suddiviso il reparto relativo in due filoni che si occupano di gestire generi diversi di corrispondenze. L'articolo Poste Italiane dà il via a Bari e provincia alle consegne pomeridiane e di sabato proviene da TuttoAndroid.

Poste Italiane apre Postepay Spa per diventare leader dei pagamenti digitali : Al via Postepay Spa per pagamenti digitali e le ulteriori novità del momento di Poste Italiane: di cosa si tratta e cambiamenti

Pensioni - calendario pagamenti Ottobre 2018 : novità Card Inps e Poste Italiane : Pensioni, ultime notizie al 02/10 – Ecco il calendario ufficiale riguardante le giornate in cui bisognerà presentarsi presso gli sportelli bancari per riscuotere l’assegno Pensionistico. calendario pagamento delle Pensioni e norme di riferimento Fino al 2015, il pagamento dei trattamenti previdenziali da parte dell’Inps era previsto a partire dal secondo giorno bancabile del mese. Questo per effetto della Legge di Bilancio 2018 ...

Pagamento pensioni ottobre 2018/ Calendario aggiornato : Inps e Poste Italiane lanciano Card per l'accredito : Pagamento pensioni Inps ottobre 2018, Calendario aggiornato: quando presentarsi agli sportelli per riscuotere l'assegno. Le ultime notizie: giorno bancabile e variazioni(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:20:00 GMT)

Poste Italiane : Parte ad ottobre la promozione sui servizi finanziari - assicurativi e di telefonia : Nell’ufficio postale di Catania 17 i clienti riceveranno in regalo una cartolina postale su cui apporre lo speciale annullo filatelico

Lavoro : Poste Italiane assume Portalettere e Addetti allo smistamento : Poste Italiane darà la possibilità a tante persone di essere selezionate per le mansioni di Portalettere e Addetti allo smistamento. La richiesta sarà nazionale infatti riguarderà tutta Italia. Per candidarsi è necessario collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane, registrarsi e inviare il proprio Curriculum Vitae. Sul sito è possibile inoltre avere ulteriori informazioni sulla ricerca di personale. Portalettere per Poste Italiane Tanti i ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Poste Italiane : Aggressivo avvitamento per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un ...

Poste Italiane vince la 'Azzurri Partner Cup' : ... tradizionale casa della Nazionale, si sono incontrate le dodici formazioni delle aziende Partner degli Azzurri: Puma, Eni, Tim, Poste, Fiat, Lete, Lidl, Nutella, Frecciarossa, Corriere dello Sport, ...

Poste Italiane presenta il francobollo per San Pio : ...presentazione è stata rievocata l'opera e la figura di Padre Pio sottolineandone il carisma e le virtù taumaturgiche che lo hanno reso esempio di devozione per milioni di fedeli in tutto il mondo. ...

Poste Italiane - Engadine Partners amplia la posizione ribassista : Teleborsa, - Engadine Partners , dal 13 settembre 2018, ha aumentato le posizioni corte su Poste Italiane , dallo 0,5% allo 0,6%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

