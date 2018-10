: Pompeo lascia Tokyo, diretto Nord Corea - NotizieIN : Pompeo lascia Tokyo, diretto Nord Corea - TelevideoRai101 : Pompeo lascia Tokyo, diretto Nord Corea - TerlizziGerardo : RT @ansa_it: NordCorea:Pompeo lascia Tokyo, va da Kim -

Il Segretario di Stato Usahatoa Pyongyang dove incontrerà Kim Jong-Un per trattare la denuclearizzazione e "per continuare il nostro lavoro e onorare gli impegni" del vertice del 12 giugno di Singapore tra il leaderno e il presidente americano Donald Trump. Lo scrive lo stessosu Twitter, a chiusura della sua prima tappa in Asia finalizzata a rafforzare il coordinamento con gli alleati Giappone e Sudper convincere laa rinunciare alle ambizioni nucleari.(Di domenica 7 ottobre 2018)