Plastica | sostituirla non è impossibile Ma non sarà facile

(Di domenica 7 ottobre 2018) di Fabio Tonti Da 15 anni mi occupo di vendite nel settore del packaging, prima di macchine automatiche per il confezionamento e poi di materiali di imballaggio, soprattutto per uso a contatto con alimenti. Il tipo di packaging a cui mi riferisco è del tipo “usa e getta”: confezioni di, alluminio e carta dove racchiudere le patatine, le merendine dolci, prodotti da forno o freschi, bevande, latticini, ecc. Confezioni che una volta aperte finiscono diritte nel bidone e da lí in qualche discarica, inceneritore o purtroppo nell’ambiente. E che spesso non sono riciclate o non sono riciclabili. I miei clienti sono aziende medio-grandi e multinazionali del settore alimentare, molte di queste sono famose e i loro prodotti sono letteralmente sulla bocca di tanti. Ho visitato molti dei loro stabilimenti produttivi, in Europa e all’estero; parlato coi loro manager e discusso ...