Pisa | incendio Monte Serra | il piromane forse un ciclista

Toscana - sotto controllo l'incendio sui Monti Pisani : Roma, 29 set., askanews, - E' ormai sotto controllo il grave incendio che in Toscana nei giorni scorsi ha percorso circa 1.300 ettari di bosco sui Monti Pisani, interessando soprattutto i territori ...

Pisa - incendio Monte Serra : spenti focolai nella notte : spenti nella notte alcuni focolai sul Monte Serra, nel Pisano: le fiamme sono riprese nelle zone nei pressi di Cascina e Caprona, nelle aree già devastate dall’incendio che da lunedì sera ha distrutto 1400 ettari di superficie tra bosco e oliveti. I vigili del fuoco, insieme ai volontari dell’organizzazione regionale dell’antincendio boschivo, sono riusciti a spegnere i nuovi focolai e attualmente non si segnalano interventi in ...

Pisa - incendio Monte Serra : proseguono le operazioni di bonifica : A seguito del devastante incendio divampato nella serata di lunedì, sul Monte Serra, nel Pisano, proseguono le operazioni di bonifica: il fronte di fuoco è ormai spento e rimangono solo alcune riprese di focolai. Sul posto un elicottero della Regione e un Canadair dei vigili del fuoco, oltre a squadre di terra dei comandi dei vigili del fuoco di Lucca, Siena, Prato, Livorno e Massa e tre squadre di Pisa. L'articolo Pisa, incendio Monte Serra: ...

Incendio Pisa : divieto di caccia su 1000 ettari attorno ai boschi bruciati : Non si potrà sparare nei boschi percorsi dal fuoco sui Monti Pisani, ma i fucili non si potranno imbracciare neppure – ed è la prima volta che accade- in quelli vicini che il fuoco ha risparmiato. Lì dove probabilmente, tra gli alberi e i cespugli del sottobosco, avranno cercato e trovato riparo gli animali sfuggiti al rogo sul Monte Serra. “Ci sembrava doveroso salvaguardare la fauna e ci siamo assunti questa responsabilità”, ...

Pisa - incendio Monte Serra : un “disastro ambientale - ora ripristiniamo i danni” : “Dopo una grande capacità di intervento da parte della Protezione civile, adesso si tratta di mettersi al lavoro per ripristinare i danni di quello che è stato un vero e proprio disastro ambientale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che questa mattina ha sorvolato l’area del Monte Serra, nel Pisano, devastata dall’incendio divampato lunedì sera. Rossi ha ribadito “la grande ...

Pisa - incendio sul Monte Serra : sotto controllo il rogo a VicoPisano : Il focolaio dell’incendio che in queste ore sta interessando la località di Lugnano nel comune di VicoPisano (Pisa), sul Monte Serra, è sotto controllo: lo ha reso noto l’amministrazione comunale di VicoPisano confermando, inoltre, che “le scuole di ogni ordine e grado” sono aperte su tutto il territorio comunale. Al momento non vi sono nuovi fronti attivi e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. A breve ...

Pisa - incendio in deposito di rifiuti speciali : nessun pericolo per popolazione : Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato ieri sera in un deposito di rifiuti speciali dell’azienda Waste Recycling di Santa Croce sull’Arno (Pisa): le fiamme sono state domate in poche ore e i danni sono stati contenuti. Sul posto anche i tecnici di Arpat e Asl per valutare eventuali conseguenze ambientali e per la salute pubblica. L’azienda Waste Recycling ha reso noto che “il rogo non ha prodotto fumi o ...

Incendio Monte Serra a Pisa : fiamme ancora alte - l’incubo non è ancora finito : L'Incendio del Monte Serra nel Pisano - che tre giorni fa, nella notte del 24 settembre, ha distrutto più di mille ettari di boschi e fatto sfollare centinaia di persone - non è ancora spento. L'Incendio, di natura dolosa, ha distrutto anche alcune case.Continua a leggere

Incendio Pisa - fiamme ancora alte sul Monte Serra : rogo riprende a VicoPisano. Sindaco di Calci : “Governo stanzi i fondi” : C’è un fronte dell’Incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che non è ancora spento. Anzi nella zona di Lugnano, nel comune di VicoPisano, c’è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza. Sul posto stanno già operando le squadre vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. Sul resto del Monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente ...

Pisa - incendio sul Monte Serra : fiamme alte a VicoPisano : L’incendio del Monte Serra, nel Pisa, è spento in quasi tutta l’area colpita (Comune di Calci) salvo nella zona di Lugnano, nel Comune di VicoPisano, dove si registra in queste ore una ripresa sul crinale, sopra la località Noce: le fiamme sono alte. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile, e sono stati attivati i mezzi aerei. L'articolo Pisa, incendio sul Monte Serra: fiamme alte a VicoPisano sembra essere il primo su Meteo ...