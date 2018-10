Pino Insegno | video scherzo Iene Il figlio Matteo star del trash con Costantino | “è una

Anche Monica Setta e Pino Insegno in giuria nella quinta settimana della Prova del cuoco (Anteprima Blogo) : Lunedì inizia la quinta settimana di programmazione della nuova edizione della Prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno della Rete 1 torna con la conduzione di Elisa Isoardi ed un nuovo carico di ricette, cuochi, ospiti e preziose informazioni sul mondo enogastronomico italiano. Come nostra abitudine vi anticipiamo oggi la composizione della giuria della quinta settimana di messa in onda. Vediamo insieme dunque chi giudicherà le ...