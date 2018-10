Perugia-Assisi | al via marcia della pace

Marcia della pace : la Perugia-Assisi partita sotto la pioggia - tanti i giovani presenti : È partita sotto la pioggia dai giardini del Frontone di Perugia, la Marcia della pace Perugia-Assisi, aperta da uno striscione sorretto da giovani, annunciati come protagonisti di quest'anno. '...

"E' insopportabile quanto accade intorno a noi - osiamo la fraternità". La marcia Perugia-Assisi : E' partita da Perugia, alla volta di Assisi, la marcia per la pace. Quest'anno la manifestazione coincide con il cinquantesimo anniversario della morte di Aldo Capitini, che fu l'ideatore della marcia Perugia-Assisi. "Attualizzare il suo messaggio è un'impresa appassionante che richiede intelligenza e dedizione e che ci sollecita a una coerenza di vita", ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ...

XXII Marcia della Pace Perugia - Assisi - Mattarella : 'Non retrocedere sui diritti' : La Pace coinvolge e sfida la cultura, l'economia , la politica , l'educazione, interpella ciascuno. L'apporto creativo dei giovani è indispensabile per dare sostanza alla Pace'. 'Ricorre quest'anno ...

Marcia della Pace. In partenza 6 pullman dalla Provincia di Ravenna per la Perugiassisi 2018 : E oggi finiscono per alimentare una politica priva di lungimiranza, etica, efficacia, credibilità e per dettare decisioni sbagliate che aggravano i problemi anziché risolverli'. "Per questi motivi - ...

Il Sindaco di Trapani parteciperà alla marcia per la Pace Perugia Assisi : La Città di Trapani, attraverso il suo Sindaco Giacomo Tranchida, sarà rappresentata, il 7 ottobre prossimo, alla marcia per la Pace che si snoderà lungo il percorso che parte da Perugia per arrivare ...

Nell'era delle ideologie - l'Italia riparte dalla marcia Perugia-Assisi : In tempi di imbarbarimento dello spazio pubblico, di banalizzazione mediatica, di demagogia politica, potrebbe sembrare ingenuo o anacronistico raccontare di organizzazioni e cittadini che studiano e approfondiscono notizie e ragionamenti per rendere serio il proprio impegno politico e più efficaci le proprie argomentazioni.È così che - a dispetto di chi misura la vitalità di associazioni e movimenti dal numero di ...

Edic Calabria&Europa alla Marcia Perugia Assisi della pace e della fraternità : E’ iniziato con il ritrovo alla Porta d’Europa a Lampedusa, per ricordare una delle più grandi tragedie del Mediterraneo, che

Diritti umani - pace e informazione libera : tutto pronto per la Marcia della Pace Perugia Assisi 2018 : " Un grande momento di confronto su quello che sta succedendo " hanno spiegato gli organizzatori sulle prospettive dell'Italia, dell'Europa e del mondo e sulle nostre responsabilità". Il Meeting e la ...

Perugia " Assisi : rimettiamoci in cammino sulla via della pace : Facciamo crescere l'economia della fraternità! Cominciamo dai luoghi in cui viviamo, cercando nuove strade per combattere la povertà e la disoccupazione, costruendo nuovi rapporti sociali, economici ...

Marcia della Pace Perugia-Assisi - la Regione Molise aderisce al Comitato promotore : L' appuntamento, che richiama in Umbria pacifisti provenienti da tutte le parti del mondo, coincide quest'anno con tre ricorrenze significative: settant'anni dalla Dichiarazione universale dei ...