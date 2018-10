Perché Salvini dice di voler “chiudere gli aeroporti” ai migranti

Perché Di Maio e Salvini non possono permettersi di criticare le banche : Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si ...

"Salvini e Di Maio non sono avversi all'austerità. E i richiami di Bruxelles per loro sono autentici spot pubblicitari. Ecco Perché". Il ... : ... non si cambiano le carte in tavola, verranno assunte decisioni per il 2019\20 ma nel 2021 gli scenari potrebbero cambiare radicalmente in base all'andamento delle Borse e dell'economia europea. Non ...

Lettera sul Decreto Salvini. Perché il clima non degeneri : La mossa è politicamente raffinata. Sergio Mattarella, contestualmente alla firma del Decreto sicurezza e immigrazione, invia una Lettera al presidente del Consiglio, secondo un'antica tradizione quirinalizia. Perché avverte "l'obbligo" di sottolineare che, in materia, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", pur se non espressamente richiamati nel testo normativo e, in particolare, "quanto disposto ...

Perché il Decreto sicurezza di Salvini ostacola chi vuole combattere davvero la mafia : Vendita al migliore offerente, condono edilizio per gli immobili confiscati, conflitto di interessi per l'Agenzia: mentre le norme sui permessi di soggiorno potrebbero garantire alla mafia nuova manovalanza ricattabile, il provvedimento Salviniano rappresenta già un problema per la gestione sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata.Continua a leggere

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano Perché si tratta di una manovra coraggiosa : Quindi, ribadisce che 'quando i mercati conosceranno nei dettagli la nostra manovra, lo spread sara' assolutamente coerente con i fondamentali della nostra economia'. Intanto, in questi giorni, si ...

Di Maio e Salvini serrano le file e spiegano Perché si tratta di una manovra coraggiosa : Matteo Salvini e Luigi Di Maio avanti compatti a difesa della manovra economica. Nel giorno decisivo per sciogliere i nodi della Nota di aggiornamento del Def - oggi l'ultimo vertice prima di trasmetterlo alle Camere - la polemica politica continua però ad alimentare il dibattito. Il ministro dell'Interno usa ancora toni forti nei confronti dell'Europa: "Abbiamo sempre detto che avremmo fatto una manovra coraggiosa ...

Perché il piano B del governo è il piano A di Salvini : Il punto da chiarire in fondo è molto semplice: in caso di collasso, il modello di navigazione che verrà scelto dal governo italiano sarà più simile a quello adottato in Grecia da Alexis Tsipras o sarà più simile a quello scelto in Catalogna da Carles Puigdemont? La domanda può sembrare prematura, m

Salvini offende Juncker - Di Maio : “Non lo rimprovero Perché ha detto che non è sobrio” : Matteo Salvini insiste: "Juncker sobrio e barcollante? Andate a vedere le foto su Google". Il ministro degli Interni è tornato oggi sugli insulti a Jean Claude Juncker: "Questo signore arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo ed è il capo del governo che presiede 500 milioni di europei"Continua a leggere

Governo : Salvini - la canoa va perchè con M5s si rema insieme : 'Non stiamo facendo tutto da soli. Quando si è in due a bordo di una canoa, se la canoa va è perchè entrambi si rema nella stessa direzione'. Matteo Salvini condensa in questa metafora la ...

Governo : Salvini - la canoa va perchè con M5s si rema insieme : "Non stiamo facendo tutto da soli. Quando si è in due a bordo di una canoa, se la canoa va è perchè entrambi si rema nella stessa direzione". Matteo Salvini condensa in questa metafora la collaborazione di Governo tra Lega e M5s.

Giorgia Meloni - il retroscena : preoccupata per le europee. Ecco Perché vuole smarcarsi da Matteo Salvini : C'è una cosa che preoccupa non poco Giorgia Meloni: rimanere fuori dell'Europarlamento. Gli ultimi sondaggi infatti non danno alcuna sicurezza a Fratelli d'Italia , visto che la soglia d'accesso è il ...

Il prof. più ascoltato da Salvini spiega Perché il grillismo fa male all'economia : Roma. "Luigi Di Maio paragona l'Italia con la Francia? Sono due universi paralleli. Per la manovra sposo la linea Tria: più investimenti e meno assistenzialismo", a parlare così non è un tecnocrate di ...

Perché Salvini sbaglia a minimizzare la violenza : Il ministro Salvini, intervenuto di fronte alla platea di Fratelli d'Italia, ha minimizzato i gravissimi fatti di Bari, dove un gruppo di attivisti antifascisti è stato aggredito con catene, tirapugni e bastoni da militanti di Casa Pound. Salvini non ha mancato, come ha già fatto in passato, di citare i mitici lanciatori di uova seriali, "figli del PD", come facile pretesto per evitare di esprimersi a caldo su un fatto tanto ...

Perché il Decreto Salvini sull’immigrazione è un disastro e lascerà solo macerie : Stretta sui permessi umanitari, nuovi centri per i rimpatri, smantellamento dell'unico sistema di accoglienza che funziona e che non causa conflitti sui territori. Il risultato? Ghetti enormi per migranti in attesa di rimpatrio, con zero possibilità di integrazione e di una accoglienza dignitosa. Vi spieghiamo Perché il Decreto Salvini sui migranti rischia di produrre davvero quella "bomba sociale" su cui tanto la politica ha speculato in questi ...