Perché i mercati emergenti sono più vulnerabili

Rossi (Bankitalia) : "Mercati vuol dire risparmiatori - ecco Perché le loro preoccupazioni sono così importanti" : Il problema principale dell'economia italiana è lo spreco di risorse: a costi alti non segue una produzione efficiente. A spiegarlo è il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, nel corso di una lectio magistralis all'Università di Venezia: "L'Italia sa fare un sacco di cose, ma le fa, in complesso, meno e peggio di quanto potrebbe", afferma. Non si dilunga su quale potrebbe essere la soluzione della ...

Perché per i mercati e i partner Ue l’Italia è la nuova Grecia : Strasburgo. l’Italia non è la Grecia ma, agli occhi dell’Unione europea, l’Italia in mano al governo populista ricorda sempre più la Grecia della coppia Tsipras-Varoufakis che portò il paese a uno scontro esistenziale con i creditori della zona euro e sull’orlo dell’uscita dall’unione economica e mo

Rischio Italia - Perché i mercati temono più il rating che la Ue : Il Rischio di scontro sui conti tra Ue e governo Italiano è l’impatto sui mercati potrebbe essere limitato: l'eventuale avvio di una procedura di infrazione non è immediato. Altro discorso riguarda l'altra spada di Damocle che pende sull'Italia: quella del rating. A fine ottobre si pronunceranno sul merito di credito dell'Italia sia Moody's sia Standard & Poor's e le probabilità di una bocciatura sono molto elevate. Ecco ...

Il Def 2019 spaventa i mercati e lo spread sale. Ecco Perché : Quattro domande per capire il tonfo di Piazza Affari e che come cosa ci aspetta in futuro SCHEDA Manovra, dalle pensioni alla flat tax

Perché la manovra crea tanta ansia sui mercati : Roma, 28 set., askanews, - La sfida ai mercati del governo giallo verde con una energica espansione del deficit, al 2,4 per cento del Pil nel 2019, ha il potenziale di innescare un concatenamento di ...

Deficit/Pil al 2 - 4% : perchè fa paura ai mercati? : Ieri, la nota di aggiornamento al Def ha fissato questo livello al 2,4% dopo che il ministro dell'economia Giovanni Tria si era imposto per non andare oltre l'1,6%, soglia massima tollerata dall'...

"Tria cavallo di Troia dei mercati Ecco Perché bloccarono Savona" : Il filosofo Diego Fusaro: "Tria cavallo di Troia del turbomondialismo. Garantisce che i desiderata dei dominanti siano rispettati. Ecco perché non hanno voluto Paolo Savona all'Economia" Segui su affaritaliani.it

Mercati emergenti - Perché le vecchie ricette del Fmi non bastano più : La crisi di Turchia e Argentina ha evidenti somiglianze con quelle degli anni Novanta: l’inizio di un ciclo di aumenti dei tassi d’interesse negli Stati Uniti, il rialzo del dollaro, le prime difficoltà di Paesi il cui debito è denominato in larga parte nella valuta Usa, qualche errore dei Governi, il crollo della fiducia degli investitori internazionali...

Mercati - Perché ignorarli è un errore. Quando il conto lo pagano banche - famiglie e imprese : Non bisogna cedere ai ricatti dei listini finanziari. Ma non si deve neanche pensare che non esistano o che non influenzino la vita di tutti noi...

Perché i mercati temono la tagliola delle agenzie di rating sull’Italia : Il mercato sconta una bocciatura da parte di Moody’s che ha messo sotto osservazione in vista di un possibile downgrade il rating dell’Italia...

Mercati - Perché quest'estate è diversa dal 2011 : L'economia non è in recessione, anche se la crescita quest'anno e il prossimo sarà minore del previsto. I conti pubblici sono tutto sommato sotto controllo. Succede però che la crisi della lira turca ...

Come funzionano e Perché crescono i mercati legali di attacchi informatici : Si era già parlato di loro qualche mese fa, al debutto, quando avevano annunciato un programma di acquisizione di vulnerabilità informatiche da 10 milioni di dollari (un bug bounty, letteralmente una taglia sui bug, sui bachi, le falle di sicurezza). Ora, Crowdfense, società degli Emirati, basata a Dubai, rilancia comunicando la nascita di una piattaforma aperta ai ricercatori, attraverso la quale chi lavora alla ricerca di ...