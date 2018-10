Per Porsche Festival quarta edizione in crescendo

Festival Porsche - 70 anni di storia e un museo a cielo aPerto" : Una mezz'ora adrenalinica e indimenticabile in uno dei circuiti più complessi e famosi del mondo scandito da 4909 metri di traiettorie e staccate al limite così da apprezzare al massimo le ...

Porsche 935 - Una nuova edizione Per celebrare i 70 anni : Le celebrazioni per i 70 anni della Porsche proseguono con il Rennsport Reunion di Laguna Seca: per l'occasione la Porsche ha voluto sorprendere i suoi più cari estimatori presentando la nuova 935, una serie speciale basata sulla 911 GT2 RS, che rende omaggio alla gloriosa 935/78 "Moby Dick" impegnata a Le Mans. Sarà prodotta in 77 esemplari, proposti a un prezzo indicativo per il mercato tedesco di 701.948 euro, tasse escluse. Le ...

Sorrento - tutti pazzi Per le Porsche : il tour dell'azienda fa tappa in città : La conclusione del tour coinciderà col Porsche Festival 2018: il modo ideale per celebrare l'azienda simbolo delle auto sportive nel mondo.

Porsche 911 Project Gold : i segreti dell’irresistibile suPer classic realizzata Per i 70 anni della Casa tedesca [FOTO] : Questo splendido esemplare realizzato in esemplare unico ha un’unica grande pecca, ovvero non può circolare su strada per motivi ecologici Il mercato delle supercar sta richiedendo sempre più auto “classiche” restaurate con tecnologie e componenti moderne, seguendo la scia di celebri preparatori del calibro di Singer che dal 2009 “modernizza” vetture Porsche d’epoca riscuotendo un enorme successo. Per non essere da meno, la Stessa Porsche ...

Porsche 911 992 - Primi test su strada Per la nuova GT3 : La Porsche 911 di nuova generazione, nome in codice 992, sarà presentata nei prossimi mesi e i prototipi visti fino a oggi hanno già mostrato gran parte delle sue caratteristiche. la prima volta però che un prototipo della futura GT3 viene fotografato su strada, aprendo così la strada alla nuova generazione delle classiche versioni sportive più estreme della gamma GT.Niente alettone per ora, ma gli scarichi sono al centro. Pur non avendo ...

Singer 964 DSL - dall'America la Porsche 911 aspirata più "esplosiva" : 500 Cv Per 990 kg : Ci sono anche nuove sospensioni, un sistema frenante Brembo con dischi carboceramici, cerchi forgiati di magnesio BBS da 18' e pneumatici Michelin Sport Cup 2 . L'auto sarà esposta alla Monterey Car ...

Porsche - Nuovi collaudi Per la 718 Boxster Spyder : I collaudatori della Porsche hanno portato diverse volte i prototipi della nuova 718 Boxster Spyder in pista al Nürburgring. Già negli scorsi mesi la sportiva minimalista con tetto in tela è stata avvistata tra i cordoli del circuito tedesco, oltre che su strada, ma, pur mostrandosi praticamente in veste definitiva, non è stata ancora svelata al pubblico.Minimalista. Esattamente come già visto nelle precedenti foto spia, il prototipo ha ...

Porsche Cayman - La GT4 Clubsport è pronta Per i rally : La Porsche ha diffuso su Twitter alcune immagini di un prototipo realizzato sulla base della Cayman GT4 Clubsport. La vettura debutterà al rally Deutschland del prossimo 16 agosto e il feedback che deriverà da questa esperienza consentirà alla Casa di valutare l'eventuale realizzazione di un prodotto destinato ai team clienti. Alcune indiscrezioni sul web suggeriscono che il prototipo sia nato grazie alla collaborazione con Romain Dumas e il suo ...

Francoforte : risultato positivo Per Porsche : Rialzo marcato per il colosso tedesco delle auto sportive , che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Porsche rileva un allentamento della curva rispetto ...

Francoforte : profondo rosso Per Porsche : Retrocede molto il colosso tedesco delle auto sportive , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,21%. Lo scenario su base settimanale di Porsche rileva un allentamento della curva ...