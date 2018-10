Pattinaggio a rotelle | Olimpiadi Giovanili 2018 | Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca in

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Valanzano si tinge di bronzo nei 1000 metri sprint : Arriva la prima medaglia per l’Italia del Pattinaggio a rotelle velocità nelle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). E’ Giorgia Valanzano a tingersi di bronzo nella finale dei 1000 metri sprint in una gara dominata dalla colombiana Gabriela Isabel Rueda (1’37″177). L’azzurra è stata abile a giocarsi le proprie chance allo sprint giungendo alle spalle della citata sudamericana e della francese ...

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca volano in finale nei 1000 metri sprint : Prima giornata di gare al Paseo de la Costa Roller Sports di Buenos Aires (Argentina) per il Pattinaggio a rotelle velocità in questo day-1 delle Olimpiadi Giovanili 2018. Nella mattinata sudamericana, il pomeriggio italiano, si sono tenute le semifinali dei 1000 metri sprint maschili e femminili, qualificanti per i due atti conclusivi che si terranno alle ore 19.00 nostrane. Due gli azzurri impegnati in queste heat e il pass è stato ottenuto in ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : medaglia d’oro per il Roma Roller Team - argento per i Division. Doppietta azzurra nei piccoli gruppi! : Quarto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella specialità dei piccoli Gruppi, gli azzurri del Roma Roller Team hanno conquistato la medaglia d’oro stregando pubblico e giuria con un programma interpretato sulla figura di Leonardo Da Vinci. Con un punteggio dall’8.9 al 9.5 nel ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : il gruppo Millennium trionfa nel Precision - bronzo per le azzurre del Sincro Roller : Proseguono le gare alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Nell’unica competizione della giornata, quella della specialità del Precision, il gruppo argentino Millennium ha confermato la leadership in ambito mondiale conquistando la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo, pattinando un ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Giada Cavataio e Chiara Sartori sul tetto del mondo! Argento per Antonio Panfili : Secondo giorno di gare presso l’impianto sportivo Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, fino al 13 Ottobre teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Dopo il primo posto conquistato da Desirèe Cocchi nella giornata inaugurale di ieri, anche la gara della specialità degli obbligatori della massima categoria è stata vinta da una pattinatrice azzurra: con 165.600 punti infatti, l’atleta ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Desirèe Cocchi regina del mondo negli obbligatori Junior. Argento per Signorini e Arminchiardi : Ottimo inizio della Nazionale azzurra ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle, dalla giornata odierna in scena presso l’impianto Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella difficilissima specialità degli obbligatori, in categoria Junior Desirèe Cocchi ha conquistato la medaglia d’oro ottenendo una valutazione complessiva di 159.100 punti. La pattinatrice toscana, già vice campionessa ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : il programma e i convocati del CT Fabio Hollan : Per l'intera rassegna è prevista una diretta straming , disponibile tramite le piattaforme FISR TV , canale ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, e World Skate TV. programma DELLA ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : Micol Zangoli e Rachele Campagnol regine d’Europa. Pioggia di medaglie per gli azzurri nell’ultima giornata : Si sono spenti i riflettori dell’impianto sportivo Escola Secundaria di Lagoa, piccolo comune dell’isola portoghese di São Miguel (Azzorre) teatro in questi giorni del Campionato Europeo di Pattinaggio artistico a rotelle. La nazionale italiana ha concluso la rassegna continentale con una vera e propria Pioggia di medaglie. Nel singolo femminile della massima categoria a trionfare è stata Micol Zangoli; la pattinatrice tesserata con ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : Cecilia Marocchi conquista l’oro nel singolo femminile Junior. Dominio azzurro nelle coppie di artistico : Non sono mancate le medaglie per la nazionale azzurra nella terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena in Portogallo, presso L’Escola Secundaria di Lagoa nell’isola São Miguel (Azzorre). In categoria Junior Cecilia Marocchi ha conquistato sul filo del rasoio la medaglia d’oro nel singolo femminile pattinando un buon programma libero, valutato dalla giuria con punteggi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : i risultati della seconda giornata. Micoli Zangoli al comando dopo lo short - Rachele Campagnol avanti in Solo Dance. : L’ Escola Secundaria da Lagoa, impianto sportivo nell’isola portoghese di São Miguel (Azzorre), sta ospitando questa settimana il Campionato Europeo di Pattinaggio artistico a rotelle. In una seconda giornata di gare caratterizzata dall’esecuzione dei programmi brevi, in categoria Senior femminile l’azzurra Micol Zangoli si è portata saldamente al comando della classifica pattinando un programma pulito valutato 125.400 ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : trionfo di Alessio Gangi negli obbligatori. Argento per Elena Donadelli. Incetta di medaglie azzurre nella prima giornata : Parte benissimo l’avventura della nazionale azzurra ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a São Miguel, Portogallo, nel cuore delle Azzorre. nella prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti della specialità degli obbligatori, impegnati nell’esecuzione di tre complicati esercizi: per quanto concerne la categoria Senior gli atleti hanno eseguito l’Otto doppio tre avanti ...

Pattinaggio artistico a rotelle - intervista a Sara Locandro : “L’allenatore deve essere anche un educatore. La tecnica non basta” : Il Pattinaggio artistico a rotelle sta vivendo un’importantissima fase di transizione. In occasione dei Campionati Nazionali Assoluti Junior e Senior, quest’anno andati in scena a Folgaria (Trento), abbiamo assistito ad uno spettacolo di altissimo livello, dovuto anche alle nuove normative regolamentari introdotte in vista del nuovo sistema di valutazione Rollart, il quale entrerà in vigore in via definitiva a partire dal prossimo ...