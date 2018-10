Parigi-Tours 2018 | Soren Andersen vince in solitaria! Micidiale attacco nel finale

oasport

(Di domenica 7 ottobre 2018)Kraghha vinto la, grande classica del calendario internazionale di ciclismo che quest’anno precede il Giro di Lombardia. Il danese si è imposto in solitaria grazie a unoperato a 10 chilometri dal traguardo che ha lasciato sul posto l’olandese Niki Terpstra (Quick Step Floors) e il giovane francese Benoit Cosnefroy (ex iridato tra gli under 23 e ora tesserato per la AG2R La Mondiale) giunti al traguardo con 25 secondi di ritardo. L’alfiere del Team Sunweb è così riuscito a tagliare il traguardo a braccia alzate per la prima volta in una classica, agguantando il quarto successo tra i professionisti e il secondo in questa stagione visto che si era già imposto in una frazione del Giro di Svizzera con un’azione simile. Al quarto posto il belga Oliver Naesen (a 1’14”) capace di regolare in una volata ...