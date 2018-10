Papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il fratellino | la bimba è

Charlie Hebdo contro i pesticidi - lancia il movimento "Noi vogliamo i papaveri" : Un vescovo. Molti scienziati. Medici. Uomini di spettacolo. Alla fine si sono già ritrovati in cento a firmare l'appello lanciato da un giornale di satira che gli eventi della cronaca del terrorismo hanno reso noto in tutto il mondo: 'Charlie Hebdo'. Questa volta non si tratta di una presa di posizione in difesa della libertà di pensiero, come dopo il sanguinoso assalto del ...