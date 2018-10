Panchina Chievo | D’Anna verso l’esonero | ecco il possibile sostituto

calcioweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018)– E' una situazione delicatissima in casa, pesante sconfitta nella gara in trasferta contro il Milan e situazione sempre più delicata. I problemi del club iniziano da lontano, è stata infatti un'estate movimenta per lo scandalo plusvalenze fittizie, poi l'inizio difficile di campionato fino ad arrivare alla crisi. Sono in corso valutazioni sulladi D'Anna, l'esonero sembra ormai imminente con Iachini.