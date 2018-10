Pallavolo – Torneo Brambilla Verga | Millenium ko in semifinale | ko con la Zanetti Bergamo

sportfair

(Di domenica 7 ottobre 2018) Aldi Ostiano una buonasi fa stoppare dalla(3-0), oggi alle 15.30 la finalina contro Il Bisonte Firenze Banca Valsabbina mette in evidenza Villani e Rivero con 10 punti a testa e per alcuni tratti del match gioca punto a punto con, poi alcune ingenuità fanno la differenza nei finali di set e costringono la compagine bresciana ad accontentarsi del match per il bronzo (domani ore 15.30). In generale si è evidenziato un buon gioco, a tratti anche divertente e coinvolgente, ma anche tanti meccanismi da affinare, specialmente con la nuova arrivata Washington, come è normale che sia. Pietersen in miglioramento ma non ancora per giocare in amichevole. Coach Mazzola sceglie di schierare Di Iulio al palleggio opposta a Nicoletti, Rivero e Villani in banda, Washington e Veglia al centro, Parlangeli libero. Coach Bertini risponde con ...