Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 | tutti i risultati della prima giornata

(Di domenica 7 ottobre 2018)Cup A2: nella 1^solo vittorie interne. Nel Girone A LPM Bam al quinto su Roma, partono forte Soverato e Zambelli, Martignacco sorprende Caserta Registra solo vittorie interne la 1^Cup di Serie A2 Femminile. L’esordio dei due gironi porta con sé sette successi delle squadre di casa su altrettanti match. Ne manca uno, quello tra Bartoccini Gioiellerie Perugia e Conad Olimpia Teodora Ravenna, valido per il Girone B, che si disputerà lunedì sera alle 20.30. GIRONE A LPM BAM MONDOVI’ – ACQUA E SAPONE ROMAGROUP 3-2 (25-19 25-12 27-29 21-25 15-11) L’attesa è finita. Il campionato di Serie A2 è finalmente iniziato per la gioia dei tantissimi appassionati. Al PalaManera di Mondovì va in scena in match tra le padrone di casa dell’LPM BAM Mondovì e la formazione capitolina dell’Acqua e Sapone Roma. Per ...