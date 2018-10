Palermo | Opera Pia Ruffini | 42 dipendenti in miseria Video | Filippo Roma ‘insegue’

Serie B Palermo - Alastra operato alla spalla : L'intervento è stato effettuato in data odierna al Policlinico dello Sport di Monza dal Dott. Ferdinando Battistella ed è perfettamente riuscito. Simone Lo Faso ha svolto un lavoro differenziato. ...

Maxioperazione antidroga a Palermo : 15 arresti a Ballarò : Palermo, 11 set., askanews, - Maxioperazione antidroga stamani a Palermo, dove i carabinieri hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, emessa dal gip palermitano su richiesta della DDA, nei ...

Palermo : si opera per dimagrire - muore 35enne : "Come faccio a dire ai miei nipoti che la loro mamma non c'è più, quando chiedono di lei?". Questa la domanda disperata e senza risposta che Ylenia , sorella di Valentina Trinca , morta a Palermo il ...

Palermo - operata per dimagrire : morta dopo 45 giorni/ "il medico ci diceva che era esagerata" (Pomeriggio 5) : Palermo, operata per dimagrire: morta dopo 45 giorni. La storia di Valentina Trinca a Pomeriggio 5: ospite il marito che ha denunciato ospedale. "Il medico ci diceva che era esagerata"

Palermo. Operai forestali impiegati per la manutenzione di aree a verde pubblico : La Giunta Comunale di Palermo ha approvato la delibera n.109. La delibera ha come obiettivo gestionale la “stipula di convenzione tra

Palermo - operaio in bilico tra due balconi per installare un condizionatore : I carabinieri dell'Ispettorato del lavoro hanno sorpreso alcuni operai che montavano impianti di condizionatori a Palermo senza seguire le minime regole di sicurezza. Uno di loro, che lavorava in nero, aveva poggiato una scala tra due balconi e stava installando un condizionatore all’esterno di un palazzo, sospeso nel vuoto, senza alcun dispositivo di sicurezza.Continua a leggere

Ecosessualità - “fare sesso con le piante per salvare il pianeta” : un’opera d’arte a Palermo riaccende il dibattito su questa pratica : Fare l’amore con le piante per salvare il pianeta. Si torna a parlare di “Ecosessualità” e lo si torna a fare attraverso la contestata visione di un’opera d’arte. Casus belli l’installazione video Pteridophilia del videoartista cinese Zheng Bo in loop da due mesi nell’ambito della manifestazione d’arte contemporanea Manifesta a Palermo. L’opera si trova nell’Orto botanico e “mostra su alcuni monitor disposti tra gli alberi scene erotiche tra ...

“Sesso con le piante - è un’opera pornografica”. A Palermo è polemica per la videoinstallazione “Pteridophilia” : A Palermo è polemica per il video installazione “Pteridophilia” proiettato nell’orto botanico del paese dal 16 giugno scorso, si tratta di un’opera dalla durata di trentasette minuti prodotto dall’artista cinese Zheng Bo in cui si vedono sette ragazzi fare sesso con le piante nella foresta di Taiwan. L’installazione fa parte di un progetto culturale organizzato dalla fondazione “Manifesta 12 ...

Palermo - minori stranieri sfruttati da una cooperativa : otto indagati. “Salari da 12 euro al giorno per lavorare nei campi” : Accoglievano minori stranieri non accompagnati nella propria comunità, poi li reclutavano per farli lavorare in campi agricoli, pizzerie e comunità di accoglienza con l’accordo dei rispettivi proprietari. E la paga era da fame: 12 euro al giorno, secondo l’accusa, per stare nelle tenute. Succedeva a Borgetto, nel Palermitano, nella comunità “New River” gestita dalla cooperativa sociale EsseQuadro. A scoprire tutto la ...