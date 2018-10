Palermo | da oggi riprendono le corse in treno per l' aeroporto

Maltempo : gocce di pioggia nell’area arrivi dell’aeroporto di Palermo : Il nubifragio di ieri sera a Palermo non ha risparmiato neppure l’aeroporto “Falcone Borsellino”. L’acqua si è infiltrata attraverso il soffitto della nuova sala arrivi: alcuni dipendenti hanno piazzato dei cestini proprio sotto i pannelli da dove filtrava l’acqua per raccogliere le gocce. La Gesap, che gestisce l’aerostazione, fa sapere di avere sollecitato la ditta che ha eseguito i lavori per risolvere il ...

Maltempo in Sicilia - notte da lupi a Palermo : pioggia torrenziale e freddo - ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse” : E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Bobhouse dove sono caduti 74mm di pioggia. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a ...

Mafia : questore Palermo - oggi società civile ha anticorpi contro boss : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "Non è detto che la fine della Mafia sia dietro l'angolo, però possiamo certamente affermare che sono stati fatti molti passi avanti" nella lotta ai boss. Lo ha detto il questore di Palermo Renato Cortese, durante la presentazione del libro 'La Mafia dimenticata' di Um

Serie B Brescia-Palermo - arbitra Piccinini. Foggia-Padova : Di Martino : ROMA - L'Associazione Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata del campionato di Serie B , con sette partite in programma martedì alle 21:00 e due posticipi il mercoledì. ...

Accadde oggi : la bomba di Adriano al Palermo - il tiro più forte nella storia della Serie A : Era il Palermo neopromosso di Francesco Guidolin, che schierava in campo quattro futuri campioni del mondo: oltre al bomber di Pavullo, anche Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo e Fabio Grosso. L'...

RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata : prima vittoria per il Palermo - Foggia ko! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della terza giornata. Il Verona segna quattro gol al Carpi, tris della Salernitana contro il Padova(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 23:07:00 GMT)

Diretta/ Foggia Palermo (risultato finale 1-2) streaming video Dazn : i rosanero espugnano lo Zaccheria! : Diretta Foggia Palermo, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Bella partita allo Zaccheria, i satanelli devono cancellare il segno negativo in classifica(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:52:00 GMT)

Serie B : colpo del Palermo a Foggia - ottima prestazione dei siciliani [FOTO] : 1/5 Donato Fasano/LaPresse ...

Foggia Palermo 1 2 / LIVE : dentro Aleesami e Murawski : 35 s.t GIALLO PER CAMPORESE : fallo del difensore rossonero sul neo entrato Murawski. 34 s.t. Secondo cambio nel Palermo: fuori Falletti, dentro Murawski. 33 s.t. Ci ha preso gusto Trajkovski! Gran ...

Foggia - Palermo 1-2 LIVE : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Foggia-Palermo IN diretta 75' Ultimo quarto d'ora più recupero per le speranze di Foggia e Palermo. 74' Sta per ...

Diretta/ Foggia Palermo (risultato live 1-2) streaming video Dazn : Trajkovski porta gli ospiti in vantaggio! : Diretta Foggia Palermo, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Bella partita allo Zaccheria, i satanelli devono cancellare il segno negativo in classifica(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:35:00 GMT)

Diretta/ Foggia Palermo (risultato live 1-1) streaming video Dazn : autorete di Camporese! : Diretta Foggia Palermo, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Bella partita allo Zaccheria, i satanelli devono cancellare il segno negativo in classifica(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 22:21:00 GMT)

Foggia Palermo 0 0 : subito occasione per Trajkovski : 3 p.t. Ci prova anche Falletti con un tiro dalla distanza ma la palla finisce abbondantemente a lato. 2 p.t. Grande palla di Pirrello in verticale per Trajkovski che calcia verso la porta: attento ...

Serie B Foggia-Palermo - probabili formazioni e tempo reale alle 21. Dove vederla in tv : FOGGIA - Stasera alle 21 allo Zaccheria il Foggia ospita il Palermo. Per i padroni di casa bisogna ancora recuperare la penalizzazione: i satanelli sono a -5 dopo aver raccolto un successo e una ...