Padre e figlia investiti da un Suv in centro a Roma : lui muore - lei è gravissima : A poche ore di distanza dall'investimento mortale del viceprefetto in via Cavour da parte di un bus, una nouova tragedia si è consumata sulle strade del centro. Un uomo è morto e la figlia è ...

Padre lancia la figlia dal balcone e accoltella il figlio. Fermato - rischia il linciaggio : E' successo nel primo pomeriggio a Taranto. L'uomo, che aveva perso la patria potestà, era ubriaco e si è vendicato sui bambini, di 6 e 14 anni, dopo un litigio con l'ex moglie

Figlia minorenne promessa in sposa : condanna a 13 anni per il Padre : Aveva tenuto la Figlia segregata in casa per 3 anni e l'aveva promessa in sposa ad un connazionale di 50 anni in cambio di una considerevole somma di denaro. Arrestato a settembre di quest'anno, dopo ...

Little Tony - la figlia Cristiana Ciacci/ "Mio Padre - un nonno rock : stravedeva per i suoi nipoti" : Little Tony, la figlia Cristiana Ciacci. Ultime notizie, la sua intervista a Storie Italiane: "Mio padre, un nonno rock: stravedeva per i suoi nipoti"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:06:00 GMT)

Firenze - 13 anni al Padre che vendette in sposa la figlia/ La segregò in casa cedendola per 15mila euro : Firenze, 13 anni al padre che vendette in sposa la figlia. La segregò in casa cedendola per 15mila euro ad un connazionale che risiedeva in Francia(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 18:09:00 GMT)

La bomba degli Spada sotto casa della pentita - il Padre : 'Mia figlia non doveva parlare' : 'Glielo avevo detto a mia figlia che ha sbagliato a denunciare. Veniva da me e avrei sistemato io in qualche modo, andando a parlare con qualcuno'. A dirlo è Mario Ianni , padre di Tamara . Ma chi è ...

Figlia di un ex mafioso scopre che il Padre era un killer dalla fiction tv - lui fa causa alla Rai : L'ex sicario Pasquale Di Filippo chiede un milione di euro alla Rai: la Figlia 14enne avrebbe scoperto il suo passato...

Droga e sesso con la figlia all'epoca minorenne : presunto Padre orco rischia 8 anni di carcere : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

Michelle Williams : "Il Padre di mia figlia è morto che era piccola. Ma le dico sempre che lui mi ha amata prima che chiunque si accorgesse di me" : "Non ho mai rinunciato all'amore. A Matilda dico sempre: tuo papà mi ha amato prima che chiunque si accorgesse che avevo talento, che ero carina o avevo dei bei vestiti". Era il 2008, quando Heath Ledger, ex compagno di Michelle Williams, morì per overdose. I due avevano una figlia piccola e l'attrice fece di tutto per proteggerla dai riflettori, dall'attenzione morbosa che curiosi e stampa concentravano sulla sua famiglia, segnata ...

La figlia di 14 mesi piange troppo - Padre le sigilla gli occhi e la bocca con la colla : poi fugge : Johnnie Lee Carter, 29enne del Texas, è stato poi arrestato a centinaia di chilometri di distanza dal luogo della violenza. Aveva peraltro seppellito sotto coperte e cuscini il figlio di appena due mesi. Fortunatamente le forze dell'ordine e i medici sono intervenuti in tempo.Continua a leggere

La figlia di 14 mesi piange troppo - Padre le chiude la bocca con la colla : Se fosse obbligatorio conseguire una 'patente' per diventare genitori, il 29enne texano Johnnie Lee Carter non la otterrebbe mai. La sua totale incapacità di tenere sotto controllo i suoi accessi d'...

Omicidio Vanessa Russo - il Padre chiede risarcimento : "lo devo a mia figlia" : Sono trascorsi 11 anni dall'Omicidio di Vanessa Russo e il padre Giuseppe ancora oggi chiede un risarcimento per quanto accaduto a sua figlia. "Lo devo a Vanessa" ha dichiarato l'uomo e a fargli eco la moglie Rita Pozzato: "Chi ci pensa alle famiglie che sono state rovinate? A noi nemmeno un soldo di risarcimento".Era il 26 aprile del 2007, alla fermata Termini della metro B a Roma, Vanessa ebbe un litigio con Doina Matei, una ragazza romena di ...

Tale Padre tale figlia - Stoner fa scendere la piccola Caleya dalla moto : lei scoppia in un pianto disperato [VIDEO] : La moglie dell’ex pilota australiano ha postato sui social un video che ritrae il marito con la figlioletta Caleya, che scoppia a piangere una volta fatta scendere dalla moto Scena simpatica in casa Stoner, l’ex campione del mondo di motoGp infatti si è reso protagonista di un curioso siparietto con una delle sue due figlie. L’australiano, ripreso dalla moglie con il suo smartphone, ha accompagnato la piccola Caleya giù ...

Bernhard e Maria - orrore a Licata/ 5 anni da ‘Padre e figlia’ ma sono amanti : l’orco e la ragazza schiava : orrore a Licata: Bernhard e Maria, 5 anni da padre e figlia ma erano amanti. Ultime notizie, a Pomeriggio 5 la storia dell'orco e della ragazzina resa schiava sessuale(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:28:00 GMT)