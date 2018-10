Pace fiscale | si potranno rottamare le cartelle col Fisco in dieci rate per cinque anni

Come funzioneranno Pace fiscale e rottamazione ter delle cartelle. Ecco la bozza del decreto : Nel decreto fiscale collegato alla manovra, ci saranno sia la rottamazione ter delle cartelle sia la 'pace fiscale'. Le due novità scatteranno nel 2019, secondo quanto emerge dalla bozza del decreto ...

Pace fiscale 2019 : prevista la rottamazione delle cartelle e la chiusura delle liti pendenti : I provvedimenti legati alla Pace fiscale sono considerati dall'Esecutivo un modo per spronare l'economia togliendo ai contribuenti ' lacci e lacciuoli ' che li frenano e contemporaneamente immettere ...

Pace fiscale - rate in cinque anni per «rottamare» le cartelle : Nella bozza del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio compaiono i primi dettagli della rottamazione-ter e della definizione agevolata delle «controversie tributarie». Ancora tutta da scrivere e definire, invece, la «Flat tax-dichiarazione integrativa»...

Pace fiscale - ecco le misure : nuova rottamazione delle cartelle : Dieci rate da versare in cinque anni per chiudere definitivamente i conti con la vecchia Equitalia, quella che oggi si chiama Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il decreto con la Pace fiscale ...

Manovra - nel Def meno agevolazioni per una flat tax - Pace fiscale in attesa di decreto - cittadini digitali e tagli di parlamentari e Cnel : La cosiddetta flat tax partirà già nel 2019, ma in maniera progressiva per evitare di avere un impatto pesante sui conti pubblici. Porterà in dote la revisione delle spese fiscali. Intanto scatteranno i controlli anti-evasione grazie al nuovo flusso di dati che verranno dall’avvio della fatturazione elettronica. La pace fiscale resta in attesa di decreto. Confermati quota 100 e sblocco del turn-over nella pubblica amministrazione. In ...

Def : dalle pensioni alla Pace fiscale - tutte le misure della legge di bilancio : Il governo ha definitivamente approvato la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Come annunciato, nel 2019 saranno introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, la flat tax per le Partite Iva, la riforma della legge Fornero, indennizzi per i truffati dalle banche e la pace fiscale.Continua a leggere

Matteo Salvini annuncia : la Pace fiscale non sarà nella manovra : La pace fiscale “non è nella manovra, sarà in un decreto ad hoc”. A spiegarlo il vice premier Matteo Salvini.

Pace fiscale - debiti ridotti al 6 - 15 e 25% : possibile inclusione per le cartelle IVA : Tra le tante misure che gli italiani aspettano dalla prossima legge di Bilancio c’è sicuramente la Pace fiscale, una nuova sanatoria rivolta a contribuenti indebitati con il fisco. Una misura che ha un duplice obbiettivo, cioè permettere allo Stato di incassare soldi altrimenti difficilmente recuperabili e consentire ai contribuenti in difficolta' di rimettere a posto i conti dal punto di vista fiscale. Secondo il Vice Premier Salvini, la Pace ...

Pace fiscale - Savona : «Il condono? Turiamoci il naso e facciamolo - così finanziamo la riforma della Fornero» : Il ministro per gli Affari europei: «L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia.Nessun rischio default. Il governo italiano non ha intenzione di uscire dall’euro»

Pace fiscale - Savona : “Se si fa il condono - allora turiamoci il naso” : Il condono? “Se si fa, turiamoci il naso”. A parlare così della Pace fiscale che il governo – e in particolare l’ala leghista – è pronto ad approvare è il ministro per gli Affari europei Paolo Savona che al Parlamento europeo, a Strasburgo, ha incontrato gli eurodeputati. Ma il condono ci serve, ammette Savona. “Infatti – continua il ministro – il vero dibattito è sul condono fiscale. allora ...