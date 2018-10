Overwatch | scopriamo le nuove skin a tema Halloween di Moira e Windowmaker

Overwatch : scopriamo il making of del corto animato dedicato a D.Va : Ben Dai e Jake Patton sono regista e editor dell'ultimo corto animato di Overwatch dedicato a D.Va: Astro Nascente, riporta Dualshockers.Ebbene in questo corto abbiamo potuto vedere D.Va lottare per essere l'eroe che tutti si aspettano che sia. Gli esperti si sono ispirati, nella creazione del corto, a molti anime della generazione degli anni 80, quindi comprendenti mech giganti e combattimenti spaziali.Blizzard ha pubblicato il dietro le quinte ...