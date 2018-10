Ouellet a Viganò | “Le tue accuse al Papa una montatura politica” 

Dossier Viganò - Card. Ouellet contro ex nunzio “aberrante blasfemo”/ “Approfitti di abusi per attaccare Papa” : Dossier Viganò, Cardinal Marc Ouellet contro l'ex nunzio: "aberrante e blasfemo, approfitti dello scandalo abusi pedofili per attaccare Papa Francesco". Il nuovo "capitolo" in Vaticano(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:43:00 GMT)