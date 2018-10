Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Olimpiadi Giovanili 2018 - Giovanni Malagò : “Ci teniamo a vincere e a imporci con il nostro stile” : Da domani si comincia a Buenos Aires (Argentina) per la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta di competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Il programma prevede la presenza di sport già inseriti alle Olimpiadi “dei grandi” (pensiamo ad atletica, nuoto, ginnastica, scherma) ma ci sono anche delle ...

Judo - Olimpiadi Giovanili 2018 : si parte con le categorie leggere - nessun italiano nella prima giornata a Buenos Aires : Tre categorie di peso per aprire le danze nel Judo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. Le categorie “leggere” maschili e femminili daranno il via alle gare della specialità che andrà in scena sul tatami argentino tra domenica 7 e giovedì 11 ottobre. nessun italiano sarà in gara nella prima giornata del Judo, ma i margini di spettacolo sono comunque molto elevati in ragione della qualità dei partecipanti. Si parte alle ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili 2018 : domani si comincia con i -48 kg maschili e -44 kg femminili : domani si assegneranno le prime medaglie nel Taekwondo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Nella prima giornata di gare saranno impegnate le due categorie di peso minori: -48 kg maschili e -44 kg femminili, in cui non troveremo azzurri. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e i possibili scenari dei primi incontri di questa rassegna a cinque cerchi. Partiamo dai -48 kg maschili dove il principale favorito sarà l’uzbeko ...

Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara domenica 7 ottobre. Programma - orari e tv : domenica 7 ottobre incominciano le Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 16 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Prima giornata subito particolarmente succulenta con tanta Italia impegnata: spiccano Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Giorgia Villa nella ginnastica ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Anna Pirovano aprono le danze in Argentina : Domani è il giorno dell’esordio per il Nuoto ai Giochi Olimpici Giovanili 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires (Argentina) fino al 18 ottobre. L’Italia, reduce dalle grandi esibizioni degli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), non vuol sfigurare in una competizione ideata per dare spazio ai talenti più valenti del panorama internazionale. E così è venuto il momento di tuffarsi dal blocchetto ed esprimere il 100%. Un day-1 ...

Scherma - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Martina Favaretto a caccia di una medaglia nel fioretto : Cominciano domani le Olimpiadi Giovanili a Buenos Aires ed inizia anche il programma della Scherma con le prove individuali di sciabola maschile e fioretto femminile. In gara ci sarà anche l’azzurra Martina Favaretto, che punta subito a conquistare la prima medaglia per l’Italia dalle pedane argentine. Una stagione importante quella di Favaretto, che vuole salire anche sul podio olimpico giovanile per completare il suo ottimo 2018. ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di domenica 7 ottobre. Tutte le gare e le finali :

Ciclismo - calcio a 5 - softball e le Olimpiadi Giovanili : un superweekend su Repubblica Tv Sport : Da lunedì 8 a giovedì 18 ottobre, Repubblica Tv Sport trasmetterà il meglio dei Giochi Under 18 di Buenos Aires. In diretta tutte le finali con gli Azzurri protagonisti, spesso a tarda serata viste ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia sogna in grande - ma le insidie non mancano : Siamo sempre più vicini al via del torneo di Beach handball nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, in cui l’Italia parteciperà nel settore maschile con legittime ambizioni. La selezione allenata da Vincenzo Malatino si presenterà infatti in Argentina da vice-campione del mondo in carica under 17, dopo un europeo under18 non all’altezza, e culminato con un misero sesto posto. Il motivo, oltre ad un possibile calo ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di medaglia : Saranno due gli azzurri in gara nel Taekwondo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). A rappresentare l’Italia in questa rassegna a cinque cerchi troveremo Gabriele Caulo e Assunta Cennamo, due grandi talenti che proveranno ad essere protagonisti in questo prestigioso evento. Andiamo quindi a scoprire meglio i nostri portacolori e le loro speranze di conquistare una medaglia. Gabriele Caulo (-63kg): ragazzo che ha appena ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa la punta di diamante dell’Italia. Il fenomeno a caccia di medaglie : Giorgia Villa è pronta per incantare alle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. Il nome nuovo della Ginnastica artistica italiana ha tutte le carte in regola per fare la differenza e fare saltare il banco in quella che sarà la sua ultima grande gara internazionale tra le juniores prima dell’attesissimo passaggio tra le seniores dove sarà chiamata ad alzare ulteriormente ...

Squash : Cristina Tartarone alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 : A partire da domani, venerdì 5 ottobre, Buenos Aires ospiterà i Giochi Olimpici giovanili 2018. Tra gli sport in programma, seppur a titolo dimostrativo, ci sarà anche lo Squash, che ad ogni modo effettuerà il suo esordio in una manifestazione organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale. Le competizioni di Squash avranno luogo presso il Tecnópolis Park della capitale federale argentina, dove è stato messo in piedi un campo in vetro ...

Ginnastica : Talisa Torretti della Ginnastica Fabriano a Buenos Aires per le Olimpiadi Giovanili : Saranno in 84 i giovani italiani dai 13 ai 18 anni che si misureranno con i pari età di tutto il mondo e la ginnasta della Faber Ginnastica, accompagnata da Julieta Cantaluppi, si giocherà le sue ...