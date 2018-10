lastampa

: #migranti Conferenza stampa di presentazione della missione umanitaria #Mediterranea con la nuova nave italiana in… - RadioRadicale : #migranti Conferenza stampa di presentazione della missione umanitaria #Mediterranea con la nuova nave italiana in… - arrietux : Nuova navigazione - alexginotta : Nuova navigazione -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Si naviga dentro il mondo non per progettare o catturare, ma come una barchetta a rimorchio dei grandi barconi della flotta della Chiesa, raccattando qua e là un relitto o un naufrago, lanciando un ...