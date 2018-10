Nuova accusa per Conte | “Vinse concorso per conflitto di interessi” Renzi attacca

Kevin Spacey - Nuova accusa di violenza sessuale - : L'attore, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, sarebbe sotto inchiesta per un altro caso di abusi. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles starebbe esaminando una ...

Per Kevin Spacey una Nuova accusa di violenza sessuale - dopo il flop di Billionaire Boys Club : La vita e la carriera di Kevin Spacey ormai sembrano definitivamente in declino. Non bastava il ridicolo incasso del suo ultimo film, Billionaire Boys Club, che nella prima giornata di programmazione al cinema ha guadagnato solo 126 dollari - chiudendo a 450 dollari nel weekend. Dagli uffici del procuratore distrettuale di Los Angeles è spuntata una seconda notifica contro la star (dopo la prima ottenuta lo scorso aprile per un caso di un uomo ...