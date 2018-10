Nuoto Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 Marco di Tullio argento nei 400 stile | una

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Marco De Tullio e Anna Pirovano in finale nei 400 sl uomini e 200 misti donne. Thomas Ceccon in evidenza nei 100 dorso : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina) e la piscina sudamericana ha riservato ottimi riscontri agli atleti nostrani impegnati nelle prime specialità in programma. Nelle heat dei 100 dorso uomini l’atteso Thomas Ceccon ha ottenuto il terzo tempo dell’overall siglando il crono di 55″33 e mettendo in mostra una buona seconda vasca (28″67). Un riscontro buono per l’allievo di ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : domenica 7 ottobre. Valanzano e Maiorca in finale nel pattinaggio - Ceccon avanti nel Nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, oggi domenica 7 ottobre incominciano le gare a Buenos Aires (Argentina). Prima giornata che prevede subito l’assegnazione di diverse medaglie e ci sarà tanta Italia impegnata in gara: spiccano soprattutto Giorgia Villa che incomincerà la sua avventura al corpo libero, Thomas Ceccon e Anna Pirovano nel nuoto, Laura Rogora nell’arrampicata sportiva. Gli azzurri ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon e Anna Pirovano aprono le danze in Argentina : Domani è il giorno dell’esordio per il Nuoto ai Giochi Olimpici Giovanili 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires (Argentina) fino al 18 ottobre. L’Italia, reduce dalle grandi esibizioni degli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), non vuol sfigurare in una competizione ideata per dare spazio ai talenti più valenti del panorama internazionale. E così è venuto il momento di tuffarsi dal blocchetto ed esprimere il 100%. Un day-1 ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanli Buenos Aires 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Thomas Ceccon e Federico Burdisso possibili protagonisti : Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo i trionfi negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), Johannes Calloni (AssoNuoto Caserta), ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Thomas Ceccon e Federico Burdisso gli osservati speciali : Non manca molto all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili che si terranno dal 10 al 16 ottobre a Buenos Aires (Argentina) e l’Italia del Nuoto, dopo la scorpacciata di medaglie e soddisfazioni negli Europei assoluti di Glasgow (Gran Bretagna), vorrà mettersi in evidenza anche in questa particolare competizione. I giovani nuotatori che prenderanno parte alla settimana di gare sudamericana saranno Federico Burdisso (Tiro a Volo), ...

Nuoto - svelato il programma delle gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : le finali si terranno nella notte italiana : Una notizia che già era nell’aria da tempo e oggi è arrivata la conferma. In seguito all’accordo raggiunto tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la Federazione Internazionale di Nuoto (FINA), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 ha reso noto che le gare di Nuoto, previste nell’Olympic Aquatics Centre, avranno inizio il 25 luglio, con le prime finali il 26 (mattina, orario ...

Nuoto - Ilaria Cusinato : “Federica Pellegrini è un esempio. Concentrata sui Mondiali - le Olimpiadi un obiettivo” : È stata una delle donne degli Europei di Nuoto di Glasgow in casa Italia. Due splendide medaglie per Ilaria Cusinato, non ancora 19enne nativa di Cittadella. L’azzurra ha dato spettacolo nei misti (200 e 400), con tempi di livello spaziale, che la proiettano verso un futuro che potrebbe essere davvero roseo. Ora un po’ di pausa e poi si inizia a pensare alla prossima stagione. Dietro tutto questo cosa c’è? “Innanzitutto ...

Nuoto - Marco Pedoja : “Martinenghi ha ripreso ad allenarsi con voglia di nuotare. Il sogno è il podio iridato e alle Olimpiadi…” : Gli Europei di Nuoto 2018 sono andati in archivio da qualche tempo ed il trionfo italiano per quantità e qualità non è in discussione. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’aver espresso in acqua tempi da ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri sogna tre ori alle Olimpiadi 2020 : “Posso essere competitivo - valgo tre medaglie e ci proverò” : Gregorio Paltrinieri ha ripreso gli allenamenti e punta dritto verso l’immediato futuro: il suo primo obiettivo è quello di farsi trovare pronto per il 16 settembre quando a Chun’An (Cina) disputerà la 10 km valida per le World Series di Nuoto di fondo, poi lo sguardo va naturalmente anche più lontano e si spinge fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il carpigiano non si tira indietro e sogna di vincere addirittura tre medaglie ...

Nuoto - il piano di Gregorio Paltrinieri : qualificarsi alle Olimpiadi 2020 nella 10 km - occhi sui Mondiali. L’azzurro torna ad allenarsi : Gregorio Paltrinieri non conosce soste, gli Europei in vasca si sono conclusi un paio di settimane fa e il Campione Olimpico è subito pronto per tornare in piscina per allenarsi. Il carpigiano, infatti, deve preparare la 10 km in acque libere di Chun’An (Cina), tappa delle World Series in programma il prossimo 16 settembre. Manca meno di un mese alla gara e il Campione del Mondo vuole farsi trovare pronto, soprattutto dopo la rabbia ...

Nuoto : Alessandro Miressi - il Gigante buono che vuol stupire nei 100 sl ai Mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : 47″92: è con questo tempo che Alessandro Miressi ha estasiato tutti al Foro Italico di Roma, nella sua ultima gara al Campionato Italiano di Categoria 2018, prima di andare in vacanza in Sardegna. Il campione europeo dei 100 stile libero ha così concluso in bellezza una stagione da urlo che lo ha visto vincere l’oro continentale a Glasgow nella gara regina ed ottenere poi il primato italiano citato. Un miglioramento sostanziale per ...

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : i prospetti da medaglia dell’Italia. Tanti possibili assi da calare : Un’edizione nella storia. Il Nuoto italiano in piscina sbanca a Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei 2018, e il Tollcross International Swimming Centre si è trasformato nel Foro Italico. 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi, 22 medaglie in totale, sono un bottino eccellente, superiore a quanto fatto a Debrecen 2012, edizione però disputata nell’anno olimpico e quindi di livello diverso rispetto a quella britannica. A far da cornice a ...