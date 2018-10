Non è l’arena Anticipazioni e ospiti 7 ottobre | Gelmini | Boccia | Borghi | Telese

Asia Argento in lacrime a “Non è l’Arena” racconta cosa è successo quel famoso giorno… : Asia Argento A ‘Non è l’Arena’: ‘Vorrei tornare a X Factor, non ho fatto niente’ Bennett mi è saltato addosso, sesso completo senza preservativo, sarà durata 2 minuti. Asia Argento a “Non è l’Arena”, ospite di Massimo Giletti, replica a Jimmy Bennett che l’ha accusata di molestie. Si difende e racconta la sua verità. Piange, essere chiamata pedofila è ciò che più le ha fatto male, il figlio Nicola, avuto nel 2008 dal regista Michele Civetta, ...

Ascolti tv - intervista ad Asia Argento porta Non è l'Arena a superare Canale 5. "Vedere l'intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po' ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c'era nessuna espressione sul suo volto. L'ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un'anima persa", così Asia Argento ha commentato nello studio di Non è l'Arena la chiacchierata avvenuta la settimana precedente tra il conduttore e l'attore

