NoiPA | in anteprima stipendio di Ottobre | tutta la procedura

(Di domenica 7 ottobre 2018) Sul portale dei pagamentigià è possibile visualizzare inl’importo della rata del cedolino di2018; tale possibilità è prevista anche per il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato. Questo articolo illustra nei dettagli lada seguire per vedere con largo anticipo l’importo del cedolino di. Self Service: come e dove visualizzare in anticipo l’importo del cedolino diSelf Service di, come sappiamo, è il nuovo servizio messo a disposizione dal noto portale degli stipendi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. Da circa tre mesi, attraverso questo servizio gli assistiti potranno visualizzare con largo anticipo l’importo della rata stipendiale già a partire dai primi giorni di inizio mese; nel caso specifico parliamo dell’importo dellodel mese di(l’importo sarà visualizzabile a ...