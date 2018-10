Nobel per la Pace | ne è stato attribuito un altro Ma nessuno ne parla

Un premio Nobel per riflettere sugli stupri di guerra : L'attribuzione del premio Nobel per la pace 2018 a Nadia Murad e a Denis Mukwege, entrambi impegnati a battersi contro le violenze nei confronti delle donne che avvengono nei conflitti armati, è un evento di grandissimo rilievo. Porta infatti all'attenzione della comunità mondiale il tema degli stupri di guerra, che è stato troppo a lungo rimosso, pur essendo così diffuso in diversi contesti geografici e storici, ...

Le verità nascoste e indicibili raccontate dai due Nobel per la Pace : Una sfida enorme considerato che, secondo l'Onu, nel mondo una donna su tre ha subito o subirà violenze fisiche o sessuali. L'impunità dei carnefici Fuori dai confini congolesi il noto ginecologo che ...

Il Nobel della Pace pro Israele. “Lo stato ebraico è un esempio per noi yazidi” : Roma. Il Premio Nobel per la Pace non è mai stata una istituzione considerata amica di Israele. Basta pensare all’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, a Yasser Arafat, all’ex presidente americano Jimmy Carter, al finlandese Martti Ahtisaari, per citare soltanto alcuni grandi avversari e critici del

Nobel per la Pace 2018 a Denis Mukwege e Nadia Murad : Il premio Nobel per la Pace 2018 è stato assegnato oggi a Denis Mukwege e Nadia Murad. Chi sono i vincitori del Nobel per la Pace 2018 Mukwege è un medico ginecologo che ha lavorato a lungo con le vittime delle violenze sessuali in Africa, nella Repubblica democratica del Congo, Nadia Murad è una delle migliaia di donne yazide, circa 3000, che hanno dovuto subire gli abusi dei soldati dell'Isis. Lo yazidismo era una religione diffusa nel ...

Nadia Murad : Nobel vittoria per tutte le donne vittime di violenze : ... non solo per me, per tutte queste donne in Iraq e in tutto il mondo", ha detto Nadia Murad in un'intervista telefonica al sito web del premio Nobel., Fonte Afp, 5 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali ...

Nobel - Mukwege : premio è per donne vittime di conflitti e violenze : "Vorrei dirvi che attraverso questo premio, il mondo vi sta ascoltando e rifiuta l'indifferenza. Il mondo si rifiuta di stare seduto a guardare le vostre sofferenze", ha concluso rivolgendosi alle ...

'Arrivavano in ospedale bambine con gli organi genitali distrutti' : il Nobel per la pace Mukwege a TPI : In tutto il mondo è conosciuto come "il medico che ripara le donne" e è uno dei simboli della lotta alla violenza sessuale. "Sono come un fazzoletto strappato: si devono riprendere i fili e ...

Nobel per la pace al ginecologo Denis Mukwege e all'attivista Nadia Murad : Nell'est del Congo, la prevalenza e l'intensità dello stupro e di altre violenze sessuali sono descritte come le peggiori del mondo. In Iraq e in Siria l'Isis ha pianificato e messo in pratica la ...

Nobel per la Pace a Nadia Murad e Denis Mukwege - per ricordare che lo stupro è un’arma di guerra : Quando il Nobel per la Pace viene assegnato ad una donna come Nadia Murad Basee Taha, giovane irachena della minoranza yazida, immagino che tramite lei si vorranno ricordare tutte le donne vittime di stupro in ogni guerra possibile. Lo stupro come arma di guerra è una violenza che resta all’interno dello scontro testosteronico di mille patriarchi. La donna viene stuprata in quanto proprietà di uomini dello Stato che si vuole sconfiggere. ...

«Non vedo nessuna speranza, né per me, né per la mia gente», ci diceva nel 2016. Eppure, nel profondo, Nadia Murad, un futuro inizia a intravederlo. O quantomeno, a costruirselo. Un incoraggiamento le è arrivato venerdì mattina, quando il Norwegian Nobel Institute di Oslo le ha ...

Nobel per la pace 2018 - “l’uomo che ripara le donne” nel Paese con almeno 200mila stupri in 12 anni di guerra : Noto in tutto il mondo come l’“uomo che ripara le donne”, titolo di una fortunata biografia scritta dalla giornalista belga Colette Braeckman, Denis Mukwege è molto più che un affermato ginecologo congolese. Insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui il premio Sakharov 2014, il dott. Mukwege cura da anni le donne vittime di violenza sessuale a Bukavu, capoluogo della martoriata provincia del Sud Kivu, nell’est della Repubblica ...

Nobel per la pace 2018 alla yazida Nadia Murad. Quando nel 2016 raccontava : “Noi come merce di scambio - come bestie” : Il premio Nobel per la pace 2018 è stato assegnato a Nadia Murad, attivista yazida vittima dell’Isis, e Denis Mukwege, ginecologo congolese impegnati da anni contro gli stupri di guerra, “per i loro sforzi per mettere fino all’uso della violenza sessuale come arma in guerre e conflitti armati”. I due sono stati scelti all’interno di una lista di 216 persone e 115 organizzazioni. “Quello che mi è accaduto non l’ho subito da sola, ma insieme ...

Chi sono Denis Mukwege e Nadia Murad che hanno vinto il Nobel per la Pace 2018 : Nel suo testamento Alfred Nobel stabilì che mentre i premi per la scienza e per la letteratura dovevano essere decisi da istituzioni svedesi , l'Accademia reale svedese delle scienze per i Nobel ...

Nadia Murad - da schiava dell'Isis a premio Nobel per la Pace - : La 25enne yazida ha provato sulla sua pelle l'orrore dello stupro come arma di guerra e, dopo la fuga miracolosa, ha raccontato in un'autobiografia gli orrori che è stata costretta a subire. Oggi è "...