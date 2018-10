Nishikori ko | Medvedev vince Open Tokyo

Nishikori ko - Medvedev vince l'Open di Tokyo : ROMA - Il russo Daniil Medvedev ha vinto il titolo del Rakuten Japan Open tennis , che si è concluso oggi sui campi in cemento della capitale nipponica, battendo in finale l'idolo di casa Kei ...

Atp Tokyo - Medvedev trionfa : sconfitto Nishikori in finale : Tokyo, GIAPPONE, - Daniil Medvedev ha vinto il 'Rakuten Japan Open Tennis', torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari in corso sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo . Il tennista russo, infatti, ha battuto in finale l'idolo di casa, Kei Nishikori , numero 12 Atp e terzo favorito del tabellone, 6-2 6-4, in poco più di un'ora di gioco. Per ...