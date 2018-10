Niggadium prende in giro Traffik per le dimensioni del suo pene VIDEO

Niggadium prende in giro Traffik e pubblica i suoi messaggi : 'Non sai scrivere' (VIDEO) : Si riaccende improvvisamente lo scontro mediatico in ambito Rap che nei mesi scorsi aveva visto contrapporsi da un lato Vacca e Dium noto anche con il precedente pseudonimo di 'Niggadium', che l'artista continua ad utilizzare su Instagram e dall'altro i giovani trapper Ghallagher e Traffik, che gravitano nell'orbita della nuova scena trap romana, figlia del successo degli ultimi anni della Dark Polo Gang. Nel pomeriggio di ieri infatti Dium ha ...