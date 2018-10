: E New York scopre la cacio e pepe: 'E' il piatto italiano più venduto' [news aggiornata alle 12:50] - repubblica : E New York scopre la cacio e pepe: 'E' il piatto italiano più venduto' [news aggiornata alle 12:50] - RaiNews : Polizia Usa: limousine travolge passanti, 20 morti nello Stato di New York ? - ItalianAirForce : #Oggi ore 21:10 @RaiStoria non perdete “Li chiamavano gli Atlantici”,documentario che ripercorre le vicende degli a… -

Un scontro fra due auto ha causato almeno 20nello Stato di New. Secondo quanto riferiscono media locali lo schianto è avvenuto fra la State Route 30 e la State Route 30A a 40 km dalla capitale dello Stato Albany. Una delle vetture sarebbe una limousine con a bordo gli invitati a un matrimonio. Per l'Albany Times Union la vettura è sbandata finendo nel parcheggio di un ristorante, dove si sarebbe schiantata su alcuni passanti. Per la National Transportation Safety Board, è uno dei peggiori incidenti negli Usa dal 2009.(Di lunedì 8 ottobre 2018)