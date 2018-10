New York | incidente a Schoharie | 20 morti | coinvolta una limousine

Scontro fra due auto dopo un matrimonio : almeno 20 morti a New York : NEW York almeno 20 morti: la polizia dello Stato di New York ha comunicato che nel pomeriggio di sabato un incidente a circa 60 km dalla città di Albany ha causato una strage. Una limousine che ...

Un conto è emigrare a New York - un conto a Roma : di Stella Saccà Nina si è spostata da Roma a New York. Un tempo la fame era al primo posto tra i motivi per cui si emigrava. Oggi lo è ancora, ma è intesa anche come fame metaforica e include successo, soldi, fama, lavoro. Nina è una scrittrice. Mi dice che se ci fossero le stesse opportunità a Roma, non rinuncerebbe mai al mercoledì al cinema Eden con la cugina, alla cena ‘All you can eat’ una volta al mese con i suoi amici, alle ...

Roma - vice prefetto ucciso da bus turistico - la sua storia sul New York Times : decideva quali profughi accogliere : Giorgio De Francesco, classe 64, laurea in Giurisprudenza alla Sapienza, era molto più che un burocrate impiegato al ministero dell'Interno. La cifra della sua professione era la passione per il ...

Lena e Steve si sposano a Orsogna - in cento da New York per le nozze : Sono partiti in cento da New York per festeggiare a Orsogna il matrimonio di due giovani di origine italiana nati e cresciuti ad Astoria, quartiere che ha accolto gran parte degli orsognesi emigrati ...

6 7 ottobre - La prima di "Un barese a New York 3" al teatro Barium di Bari : Già con alcuni spettacoli di Vito Maurogiovanni facemmo un esperimento analogo. Portammo in scena 'Chidde dì', che parlava di una famiglia della Bari anni '30 e successivamente gli proposi di ...

Abiti da sposa : i più belli - visti a New York - per il 2019 : New York è quel posto, nel mondo, dove i sogni possono diventare realtà. Prendere forma, e trasformarsi da desideri intangibili e aerei, in concrete certezze. Lo è sempre, ma un po’ di più in questi giorni di inizio ottobre. Perché, come da abitudine, è in questo priodo che nella Big Apple si svolge la Bridal Fashion Week, settimana della moda interamente consacrata agli Abiti da sposa. E non c’è nulla che le donne che si apprestano ...

Bologna e Matera regine sul New York Times : Infatti l'editorialista Jada Yuan sta girando il mondo per raccontare i 52 luoghi della lista e ha fatto tappa anche in Italia. A Bologna ha trascorso una serata fuori, accompagnata da Armando Comi, ...

"Bologna ti fa sentire a casa". Il capoluogo emiliano conquista il New York Times : Come appaiono le nostre città agli occhi di uno straniero? Lo stile di vita italiano, che tanta gloria ci ha dato in tutto il mondo nel corso degli anni, possiede ancora la sua originale attrattiva? Una giornalista americana del New York Timesha trascorso alcuni giorni in una tra le città italiane più famose all'estero: Bologna.Il capoluogo emiliano si mostra agli occhi della giornalista come tutti noi la vediamo oggi. ...

