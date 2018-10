New Log | ai dipendenti ora arrivano anche le lettere di licenziamento | il presidio a

Salute : le fake News uccidono - in libreria “Balle Mortali” del virologo Roberto Burioni : “Le bugie, si dice, hanno le gambe corte. Ma quando riguardano la Salute corrono abbastanza velocemente da raggiungere chi le crede e ucciderlo“, scrive il virologo Roberto Burioni nel suo ultimo libro “Balle Mortali – meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani” (ed. Rizzoli) in uscita il 9 ottobre. Burioni è professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università VitaSalute San Raffaele ...

Bologna e Matera regine sul New York Times : Infatti l'editorialista Jada Yuan sta girando il mondo per raccontare i 52 luoghi della lista e ha fatto tappa anche in Italia. A Bologna ha trascorso una serata fuori, accompagnata da Armando Comi, ...

"Bologna ti fa sentire a casa". Il capoluogo emiliano conquista il New York Times : Come appaiono le nostre città agli occhi di uno straniero? Lo stile di vita italiano, che tanta gloria ci ha dato in tutto il mondo nel corso degli anni, possiede ancora la sua originale attrattiva? Una giornalista americana del New York Timesha trascorso alcuni giorni in una tra le città italiane più famose all'estero: Bologna.Il capoluogo emiliano si mostra agli occhi della giornalista come tutti noi la vediamo oggi. ...

Andy Warhol and Friends : a Bologna 150 opere che raccontano la New York anni ’80 : Apre Andy Warhol and Friends, la mostra che raccoglie le opere degli artisti vissuti nella New York anni '80, incarnando il mito della trasgressione e degli eccessi nell'America della Street Art. Il 29 settembre a Palazzo Albergati di Bologna i visitatori potranno accedere alla grande collezione di 150 opere che intende rappresentare quel particolare momento di fermento culturale americano.Continua a leggere

Bologna si veste da 'New York negli anni '80' e ospita la mostra 'Warhol&Friends' : Jeff Koons, per esempio, rappresenta il perfetto trait-d'union tra arte ed economia: dopo l'esperienza come broker a Wall Street, Koons riflette sugli status symbol della nascente classe dirigente ...

Grand Tour d'Italia a New York - Gabriele Muccino - Carmen Russo e Samantha Togni tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : Grand Tour d’Italia – Sulle orme dell’eccellenza torna a New York. Domani, venerdì 28 settembre 2018, andrà in onda infatti la prima delle due puntate del live media experience del settimanale Panorama in onda su Rete 4 dopo Quarto Grado dedicate alla Grande Mela. Blogo è in grado di anticipare gli ospiti che caratterizzeranno questi speciali due appuntamenti del programma condotto da Lucilla Agosti, Cataldo Calabretta e Raffaele Leone. ...

New York - gestiva un blog per mamme : massacra di botte la figlia di due anni del compagno : “È una benedizione svegliarsi ogni giorno sentendo il rumore di piccoli piedi che corrono lungo il corridoio” scriveva Brianna Valenti nel suo blog Weird, Wicked & Wild, per sottolineare quanto sia importante avere pazienza con i bambini di casa. La donna, una “casalinga mamma” 26enne, originaria di Buffalo, raccontava in rete le sue esperienze quotidiane con la figlia di cinque anni e con Raelynn Rose, di due anni, nata da una precedente ...

Usare i loghi dei brand per creare 'il font dei font'. Storia di Brand New Roman : ... allo stesso tempo, raccontare della forza che questi Brand hanno nel panorama digitale : 'Ci è sembrato un buon momento per prendere un po' in giro quello che sta succedendo nel mondo del ...

Beautiful - News USA : JENNIFER GAREIS (Donna Logan) torna nel cast fisso : Già vi abbiamo riportato che, nelle puntate americane di Beautiful, Donna Logan sarà presente alle nozze della sorella Katie con Thorne Forrester nell’episodio in onda il 25 settembre prossimo. Poi, però, il personaggio di Donna tornerà ancora nella soap e stavolta per rimanerci a tempo indeterminato. Come annunciato dalla sua stessa interprete JENNIFER GAREIS, infatti, Donna Logan sarà nuovamente un personaggio fisso della soap. Manca ...

New York : preme sull'acceleratore Analog Devices : Brilla la società attiva nella produzione di semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 2,73%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

"Le Dolomiti? Una bellezza ultraterrena". L'elogio del New York Times : "Per la bellezza ultraterrena delle Dolomiti non servono traduttori". Lo scrive, scherzando sulle tre lingue che si parlato in queste valli, il New York Times in un ampio articolo della serie di reportage di viaggio "36 Hours" (36 ore). Secondo il quotidiano americano, le Dolomiti sono "una delle più belle zone per avventure nella natura, sci, escursionismo, bici, arrampicata e molto altro".L'articolo parla anche della cucina con le sue ...

“Burioni ucciso dalle Brigate Rosse”. Minacce e odio dei ‘no Vax’ : l’ennesima fake-News sul virologo. Coinvolto il Pd : Ancora il virologo Roberto Burioni nel mirino dei no-vax. Questa volta le Minacce di morte al medico, paladino delle vaccinazioni e difensore della scienza, sono arrivate attraverso una finta pagina della newsletter ‘Democratica’ del Partito democratico, fatta circolare sui social network. “Tornano le Brigate Rosse, ucciso il virologo Roberto Burioni davanti alla sua abitazione”, è il titolo della pagina ...

Trani News - Il piccolo commercio continua a finanziare la cultura ma a "i dialoghi di Trani" solo briciole dalla camera di commercio mentre ... : ... ma anche il territorio pugliese ed il suo patrimonio grazie ad una serie di attività volte alla valorizzazione delle sue risorse, quali itinerari storico-artistici, appuntamenti musicali, spettacoli ...