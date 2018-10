Netflix da solo consuma il 15% del traffico web mondiale

Internet : Netflix da solo occupa il 15% del traffico web mondiale : Netflix è l’applicazione che consuma più banda Internet al mondo: il 15% di tutta quella utilizzata, secondo un rapporto della compagnia specializzata Sandvine, secondo cui nelle ore di picco in USA occupa anche il 40% del traffico sul web. Netflix supera gli streaming via siti web, che occupano il 13,1% della banda (YouTube 11,4%, la navigazione sul web (7,8%) e gli streaming musicali (4,4%). “Il dominio è ancora più impressionante ...

La rivoluzione Netflix è solo agli inizi : tutte le novità : La rivoluzione Netflix è tutta da vivere. La Mostra di Venezia si dimostra, per il terzo anno consecutivo, un evento

NewTv potrebbe essere la risposta a Netflix - ma solo su smartphone : Un produttore cinematografico statunitense ha finanziato con un miliardo di dollari il progetto di NewTv, un servizio in streaming premium da consumare esclusivamente in mobilità. Per […] L'articolo NewTv potrebbe essere la risposta a Netflix, ma solo su smartphone proviene da TuttoAndroid.