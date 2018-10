NBA | LeBron James e Lonzo Ball in campo insieme contro gli Warriors?

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : niente LeBron e Gallo - derby di L.A. ai Clippers : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 87-103 niente LeBron James e Danilo Gallinari nel primo derby stagionale della città degli angeli, vinto dai Clippers che condannano i giallo-viola alla terza ...

NBA preseason - Ingram strega LeBron e i Lakers : Mentre da Boston arriva la notizia che fa felici i tifosi dei Celtics , Kyrie Irving confessa che rinnoverà con la leggendaria franchigia del Massachusetts , e spegne i sogni delle tante future ...

NBA - “prima” allo Staples per LeBron James : l’accoglienza dei tifosi dei Lakers ed un coast to coast da urlo [VIDEO] : LeBron James accolto in grande stile da Los Angeles e dai tifosi dei Lakers, lui ha ricambiato con un coast to coast che fa da antipasto a ciò che i supporters gialloviola vedranno LeBron James ha esordito nella notte allo Staples Center con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il suo utilizzo è stato ancora una volta limitato, soli 14 punti per il King, il quale ha saputo impressionare anche in questo piccolo lasso di tempo. 13 punti conditi ...

NBA al via - Alessandro Del Piero presenta la nuova stagione : 'LeBron bene - ma Golden State...' : E per presentarla su Sky Sport " dove potrete seguirla come mai prima d'ora grazie al nuovo canale Sky Sport NBA sul 206 " c'è nientemeno che Alessandro Del Piero, da sempre grande appassionato di ...

NBA - Los Angeles Lakers : LeBron James si prende Los Angeles - e il posto di Kobe Bryant - : L'esordio a San Diego è già storia. Le prime foto in maglia Lakers, il primo assist, il canestro da tre punti, i consigli ai compagni durante i timeout. Ad attenderlo però c'era ancora il test ...

NBA - questa sera LeBron James debutta allo Staples : che attesa a Los Angeles! : LeBron James si appresta a calcare per la prima volta il parquet dello Staples con la maglia gialloviola dei Lakers Prima uscita davanti al pubblico amico dello Staples Center per LeBron James con la maglia dei Lakers: questa notte il campione Nba scenderà iin campo sul parquet di Los Angeles in un match pre-season contro i Nuggets. L’ex stella dei Cavaliers ha fatto il suo debutto con la franchigia californiana domenica in un ...

Video/ LeBron James - esordio con i Los Angeles Lakers : la prima del Re con i gialloviola (basket NBA) : Il Video dell'esordio di LeBron James con i Los Angeles Lakers: nella prima partita di pre season NBA i gialloviola sono stati sconfitti da Denver, 9 punti in 15 minuti per il Re(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Preseason NBA – Successo Celtics - bene i Bulls : Lakers ko nella notte dell’esordio di LeBron James : Weekend di grande basket sui parquet americani, la Preseason NBA inizia con i primi verdetti: vittorie per Celtics e Bulls, sconfitti i Lakers di LeBron James Dopo l’offseason estiva, le stelle del basket NBA tornano sul parquet per i primi incontri della Preseason 2018/2019. Doppo impegno ravvicinato per i Boston Celtics che hanno affrontato due volte di fila gli Hornets, perdendo la prima sfida e vincendo la seconda. Subito in palla, ...

NBA - LeBron James : prima magia in maglia Lakers - assist no-look per Ingram [VIDEO] : LeBron James si è presentato in maniera non certo banale ai suoi nuovi tifosi dei Los Angeles Lakers, un assist da favola per Ingram LeBron James ha esordito nella notte con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il fenomeno ex Cavs ha giocato solo 15 minuti, come da accordi con coach Walton, ma ha subito messo in mostra tutte le sue potenzialità. La prima giocata della sua era gialloviola, è stato un passaggio no-look da urlo per Ingram che ha ...

NBA - Los Angeles Lakers : cosa pensa LeBron James dei suoi nuovi compagni? : L'inizio di luglio appare ormai lontano nella memoria di molti, figurarsi in quella di chi da quel momento ha dovuto nuovamente caricarsi le aspettative di tutto il mondo NBA sulle spalle dopo aver scelto di indossare una delle maglie più pesanti dell'intera Lega. La curiosità in quei giorni però si spostò rapidamente da LeBron James ai suoi nuovi compagni di ...

NBA - Tristan Thompson dimentica che LeBron è andato via : 'Cavs - siamo ancora i campioni a Est' : Il basket è un gioco di squadra. Un complesso e intricato mix di schemi e improvvisazione che porta cinque giocatori sul parquet a trovare linee di passaggio e a fare scelte per mettere in condizioni ...

NBA : Lakers - i biglietti di preseason costano cari. E LeBron potrebbe non esserci : A due mesi di distanza dall'annuncio che ha stravolto il panorama NBA, è giunto il momento di vedere finalmente in azione LeBron James in maglia Lakers. Un'attesa che dovrebbe protrarsi ancora per ...

NBA - LeBron James : "Strada lunga per raggiungere i Warriors" : ROMA - L'avventura di LeBron James ai Los Angeles Lakers - con cui a luglio il fuoriclasse nativo di Akron ha firmato un contratto di durata quadriennale da 154 milioni di dollari - ufficialmente ...

Basket NBA - LeBron e i Lakers 'Come il primo giorno di scuola - presto parlare di anello' : 'Non sentiamo alcuna pressione, questa squadra ha già scritto la storia di questo sport vincendo tre titoli negli ultimi quattro anni a suon di record. Ma vogliamo continuare a vincere, perché ...