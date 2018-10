Napoli | ucciso a coltellate calciatore dilettante di 21 anni

Napoli - 21enne ucciso con una coltellata. Si indaga sulla dinamica - : Il giovane incensurato, ferito al petto, è morto poco dopo l'arrivo nell'ospedale Cardarelli. Ad accompagnarlo al pronto soccorso è stata una persona che è sparita prima di essere identificata

Napoli - accoltellato a morte calciatore dilettante - aveva 21 anni. Il padre fu ucciso in una guerra di camorra : aveva giocato in serie D per la Turris e ora era in attesa di una nuova squadra. Il genitore, esponente del clan Lo Russo, fu ammazzato nell'ambito di una faida tra clan alla fine degli anni '90

Il fiore all'occhiello ucciso dalla Napoli che sa solo litigare : Hanno ucciso Città della Scienza, chi sia stato non si sa. A un anno dal commissariamento è grande la confusione sotto il cielo del polo scientifico di Bagnoli. Crisi finanziaria e gestionale, zero ...

Napoli violenta - è morta dopo quattro mesi di agonia la guardia giurata ferita durante una rapina : «Ucciso due volte» : «Riposa in Pace. Morto due volte, anzi, assassinato due volte, dalla mano del giovane criminale che ti aggredìì e dallo Stato che non ti ha protetto». È il commento...