Napoli-Sassuolo 2-0 | le pagelle di CalcioWeb

Gli azzurri preparano il match di domani contro il Sassuolo per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). Si va negli spogliatoi con il Napoli in vantaggio grazie al primo gol in Serie A TIM di Ounas! Napoli 1️⃣ - 0️⃣ Sassuolo. Finisce al San Paolo! Il Napoli ritrova la vittoria! Napoli 2️⃣ - 0️⃣ Sassuolo

(Di domenica 7 ottobre 2018)(4-4-2) Ospina 7 – Il primo intervento degno di nota lo compie sul destro da fuori area di Djuricic. Salva nel secondo tempo sempre sul serbo e poi sul sinistro dal limite di Berardi. Si esalta anche su Babacar. Malcuit 6 – Dopo la buona prova contro il Parma, il francese si ripete. Puntuale in proiezione offensiva e pulito nelle chiusure: ha personalità. Albiol 6 – Rischia di combinare un pasticcio in area a inizio ripresa, si salva però con l’aiuto di Koulibaly. Koulibaly 6 – Ancelotti cambia molto in formazione, ma a lui non rinuncia mai. Guida la difesa con la solita lucidità e limita Boateng. Hysaj 6 – La squalifica di Mario Rui lo costringe a traslocare sulla fascia sinistra. Lirola spinge e lui fa bene a rimanere vigile. Sbaglia in disimpegno più di una volta. Suo l’assist per il gol di Insigne. Ounas ...