Napoli-Sassuolo 0-0 La Diretta Ancelotti vuole ripartire dopo la Juve

Napoli-Sassuolo 1-0 : Ounas apre le danze ma che erroraccio Locatelli! [VIDEO] : Napoli-Sassuolo, Ounas subito in rete ad inizio gara, la scelta di Ancelotti di schierarlo dal 1′ minuto si è rivelata azzeccatissima Napoli-Sassuolo, Ounas ha messo a segno la rete dell’1-0. Scelto a sorpresa da mister Ancelotti ha subito dato ragione all’allenatore del Napoli, il quale ha rischiato lasciando in panchina Insigne, mostrando tutte le sue enormi capacità di gestione del gruppo. Ounas però ha usufruito di ...

Napoli-Sassuolo - le formazioni ufficiali : Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Sassuolo pronti a regalare spettacolo. La squadra di Carlo Ancelotti chiamata a rispondere alla Juventus che nella giornata di ieri ha vinto contro l’Udinese. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, ...

Napoli-Sassuolo - come vederla in streaming o in diretta tv : Si gioca alle 18 allo stadio San Paolo: le informazioni per seguirla The post Napoli-Sassuolo, come vederla in streaming o in diretta tv appeared first on Il Post.

Napoli-Sassuolo : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Napoli-Sassuolo, 8ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

