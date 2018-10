Napoli | omicidio del giovane calciatore L' assassino sottoposto a fermo

Napoli. Omicidio del calciatore Raffaele Perinelli : arrestato un ambulante : Ha ammesso di avere ucciso Raffaele Perinelli al culmine di una lite per banali motivi. Il reo confesso è A.G., 31

Napoli - faida interna agli scissionisti di Gomorra : sette arresti per l'omicidio D'Andò : Era il luogotenente di un boss, Antonino D'Andò, e fu vittima di una 'lupara bianca' non per nascondere l'omicidio ma per mettere in evidenza che quella era la fine che meritavano coloro che, come lui,...

Video choc dell'omicidio a Napoli - dietro il raid una faida tra le donne : Una faida tribale, animata soprattutto da donne. Sono loro a scatenare la guerra contro la famiglia della porta accanto, sono loro ad agire di notte, 'armate di mazze da baseball e coltellacci da ...

Napoli - omicidio plateale : il killer uccide in strada davanti a tutti : Stavano probabilmente tornando da scuola, quei tre ragazzi con lo zainetto, ripresi dalle telecamere di sorveglianza. E sembra stessero passeggianto due anziani, che si vendono nelle immagini pochi istanti prima che nella piazzetta Santa Teresa di Napoli si scateni l'agguato.Era lo scorso 17 novembre quando il 38enne pregiudicato Gennaro Verrano viene ucciso da una scarica di colpi d'arma da fuoco, a pochi passi da casa. Il suo killer, il 23enne ...

Napoli : omicidio di camorra - molti vedono ma nessuno denuncia [VIDEO] : Napoli - Il killer entra in azione in pieno giorno e davanti a tante persone, ma nessuno denuncia. Una storia di camorra e omertà torna in auge in seguito alla pubblicazione di un video (sono immagini forti, sconsigliate ad un pubblico sensibile) di quanto accaduto il 17 novembre del 2017. Siamo nella piazzetta Santa Teresa agli Spagnoli, dove Gennaro Verrano, 38 anni, viene ucciso a sangue freddo mentre si trova in scooter con la moglie ...

