Napoli | Insigne ' ora sono più sereno'

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Sassuolo 2-0. Partenopei di nuovo a -6 dalla Juventus grazie ad Ounas ed Insigne : Si è concluso il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio: il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo. Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo. Nel primo tempo padroni di casa subito in vantaggio: errore di Locatelli, ma la giocata di Ounas è superlativa. Grande stop e conclusione ancora più ...

Napoli-Sassuolo 2-0 : Ounas e Insigne piegano De Zerbi : Napoli che vince si cambia, per continuare a farlo: è la legge di Ancelotti, è il mondo capovolto rispetto all'era sarrista, è una squadra che ora mostra la bellezza di tutti i petali della sua rosa. Il colore alla sera del San Paolo lo dona la tecnica di Ounas, la firma all'opera ...

Napoli-Sassuolo 2-0 : ci pensano Ounas e Insigne : ROMA - Napoli che vince si cambia, per continuare a farlo: è la legge di Ancelotti, è il mondo capovolto rispetto all'era sarrista, è una squadra che ora mostra la bellezza di tutti i petali della sua rosa. Il colore alla sera del San Paolo lo dona la tecnica di Ounas, la firma all'opera ...

Il Napoli vince ancora : 2-0 al Sassuolo firmato Ounas-Insigne : Il Napoli di Carlo Ancelotti gioca un buon calcio, soprattutto nel primo tempo, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi e vince per 2-0 grazie alle reti realizzate da Ounas al terzo minuto e all'esordio da titolare e al subentrante Lorenzo Insigne. Il tecnico degli azzurri ha lasciato diverse pedine importanti in panchina tra cui Callejon, Allan e Hamsik ma ha comunque portato a casa i tre punti, nonostante qualche errore di troppo sotto porta da ...

