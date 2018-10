Napoli | figlio di un boss della camorra e calciatore dilettante | ucciso con una

Napoli - figlio del boss e calciatore dilettante - ucciso con una coltellata. Aveva 21 anni : Aveva giocato in serie D per la Turris e ora era in attesa di una nuova squadra. Il padre ucciso nell'ambito di una guerra tra boss della camorra alla fine degli anni '90

Napoli - due casi di colera : ricoverati madre e figlio di ritorno dal Bangladesh : A Napoli non si avevano più notizie del colera dal 1973 quando ci fu un'epidemia, l'ultima grave in Italia. Eppure in questi giorni nella citta' partenopea è scattata l'allerta colera ed è ritornata quell'ormai antica paura, dopo che due persone, mamma e figlio, sono stati ricoverati all'ospedale Cotugno, specializzato nella cura delle malattie infettive. Si tratta di immigrati residenti a Sant'Arpino, comune in provincia di Caserta, da poco ...

Napoli - picchia moglie con una mazza da baseball : il figlio scappa e chiama la polizia : Una vicenda di inaudita gravità si è verificata nelle scorse ore a Giugliano, grande comune della provincia di Napoli, dove un uomo di quaranta anni, G. R., con precedenti per maltrattamenti in famiglia, ha aggredito sua moglie e suo figlio utilizzando una mazza da baseball. Soltanto grazie alla reazione del ragazzo diciassettenne, che è riuscito a fuggire dall'ira di suo papà, si sono potute allertare le forze di polizia che hanno ...

Partorisce nel bagno a Napoli - il 118 fa nascere il figlioletto : Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, la donna da soccorrere era ancora attaccata al figlioletto con il cordone ombelicale. L' episodio concluso da un lieto fine, è avvenuto nella ...

EUROPA IN CRISI/ Il "nazionalismo" di Salvini è figlio di Napolitano e Renzi : La vera anomalia europea che si fatica a comprendere è che il pericolo dei nazionalismi ha le sue radici proprio negli Stati che formano l'Unione. PAOLO MANINCHEDDA(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ Da Mieli a Soros, occhio ai "custodi" della democrazia non eletti da nessunoSINISTRA NEL CAOS/ "Per battere l'internazionale nera Veltroni stia col Papa"