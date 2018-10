Napoli | calciatore dilettante ucciso a coltellate L' omicida si costituisce

Raffaele Perinelli - calciatore dilettante accoltellato a morte a Napoli/ Padre fu ucciso in agguato Camorra : Raffaele Perinelli ucciso a Napoli: calciatore dilettante accoltellato da 31enne che si è costituito. Ultime notizie, il Padre fu ucciso nel 1999 in un agguato di Camorra: è mistero(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Napoli : 21enne ucciso - era un calciatore con 2 stagioni in D - si costituisce omicida : Era un calciatore con all’attivo anche due campionati di Serie D Raffaele Perinelli, 21enne ucciso ieri sera a Napoli con una coltellata sferrata da un altro giovane con il quale aveva avuto un diverbio diversi giorni prima. Perinelli era un terzino sinistro attualmente senza contratto dopo le stagioni al Sant’Agnello, al Gragnano e alla Turris, club di Torre del Greco. Con il Gragnano e la Turris i due campionati disputati in ...

Napoli - accoltellato e ucciso un calciatore 21enne figlio di un camorrista. Omicida : “Avevamo litigato giorni prima” : Un vecchio diverbio che si è trasformato in tragedia. È questa la causa dietro alla morte di Raffaelle Perinelli, 21enne di Napoli, figlio di un camorrista ucciso in un agguato nel 2003, accoltellato da un venditore ambulante di dieci anni più grande che si è poi costituito alla polizia. I due, ha raccontato l’assalitore, si sono incontrati casualmente venerdì sera, intorno alle 21.00, in via Janfolla, nel quartiere Miano dove risiedeva ...

