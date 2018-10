Napoli | Ancelotti | Possiamo lottare fino alla fine con la Juve

Napoli - Insigne : 'Ancelotti mi ha messo più vicino alla porta - sono più leggero. Su Allan nell'Italia...' : Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: 'sono più sereno, ho la fiducia del mister e dei miei compagni. Io cerco sempre di ricambiare in campo con sacrificio per la squadra e per cercare di fare ...

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Napoli-Sassuolo 0-0 La Diretta Ancelotti vuole ripartire dopo la Juve : Il Napoli ospita il Sassuolo nel match domenicale delle ore 18 in programma al San Paolo; vincere per dimenticare il 3-1 subito nel big match sul campo della Juventus e restare ad una distanza ...

Live Napoli-Sassuolo 0-0 Ancelotti ne cambia 8 : rivoluzione : Il Napoli ospita il Sassuolo nel match domenicale delle ore 18 in programma al San Paolo; vincere per dimenticare il 3-1 subito nel big match sul campo della Juventus e restare ad una distanza...

Metodo Ancelotti - c'è un nuovo Napoli : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Ultime notizie Napoli Classifica Serie A

Napoli - Ancelotti pensa al turnover. E Allan "sbotta" contro Tite : L'allenatore del Napoli. Carlo Ancelotti. Afp Tira aria di turnover, oltre che un forte vento, a Napoli. Ancelotti non ha fatto mistero con i suoi calciatori che ha in mente di cambiare nuovamente ...

Napoli-Sassuolo - le probabili formazioni : ballottaggio Mertens-Milik per Ancelotti - De Zerbi con Boateng falso nueve : L'impresa in Champions League è ormai in archivio, per il Napoli adesso è tempo di pensare nuovamente al campionato. Dopo la straordinaria vittoria arrivata in extremis contro il Liverpool ...

Napoli - De Laurentiis su Twitter : “Ancelotti degno della sua fama” : “Grande vittoria contro una grande squadra! Ancelotti degno della sua fama“. E’ stato il commento su Twitter del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha elogiato squadra e tecnico dopo il successo per 1-0 degli azzurri al San Paolo contro il Liverpool nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Napoli - De Laurentiis loda Ancelotti : “degno della sua fama” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è parso davvero soddisfatto di quanto visto ieri al San Paolo, una vittoria cruciale per i partenopei di Ancelotti “Grande vittoria contro una grande squadra! Ancelotti degno della sua fama“. E’ il commento su twitter del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che elogia squadra e tecnico dopo il successo per 1-0 degli azzurri al San Paolo contro il Liverpool nel ...

Napoli - adesso nulla è impossibile : perché è la vittoria di Ancelotti : Insigne. All'ultimo respiro. Il Napoli batte il Liverpool e vola al primo posto nel girone Champions. Sembrava impossibile, invece è bellissimo il miracolo di gioco e...

Napoli - Ancelotti : "Gol al 90'? Meglio così...". ADL : "Carlo degno della sua fama" : Carlo Ancelotti non poteva chiedere di più ai suoi: "E' stata una serata di forti emozioni - ammette il tecnico azzurro ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto molto bene per tutta la partita: non ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Gol al tempo giusto. Prima avremmo sofferto” : Napoli-Liverpool 1-0, LE PAROLE DEL TECNICO – Intervistato al termine della partita del San Paolo, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della prestazione della squadra azzurra in grado di vincere in extremis con Insigne contro un top club blasonato come il Liverpool: “La squadra ha giocato bene tutta la partita, non […] L'articolo Napoli-Liverpool, Ancelotti: “Gol al tempo ...

Il Napoli fa emozionare - la squadra di Ancelotti non molla mai : primo posto del girone - adesso con coraggio contro il Psg [VIDEO] : E’ un Napoli grandi firme quello che è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato contro i vice campioni d’Europa disputando una partita ben condotta e studiata alla grande dall’allenatore. Il Napoli ha tenuto bene il campo per tutta la partita e non è mancata la sfortuna come in occasione della traversa di Mertens, quando la partita sembrava indirizzata ...