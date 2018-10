Napoli | accoltellato a morte Perinelli | l' omicida si è costituito

Napoli : calciatore dilettante accoltellato a morte : L'omicida, che si è costituito nella notte, lo ha abbandonato agonizzante davanti all'ospedale Cardarelli. Il padre del giovane ucciso in un agguato nel 1999 -

Raffaele Perinelli - calciatore figlio di camorrista - morto accoltellato a Napoli. L'assassino si costituisce : «Mi sono rovinato la vita» : Si è costituito nella notte ed ha ammesso di aver ucciso Raffaele Perinelli al termine di un litigio nato per banali motivi. Si chiama a A.G., ha 31 anni ed è un venditore ambulante...

Napoli - accoltellato e ucciso un calciatore 21enne figlio di un camorrista. Omicida : “Avevamo litigato giorni prima” : Un vecchio diverbio che si è trasformato in tragedia. È questa la causa dietro alla morte di Raffaelle Perinelli, 21enne di Napoli, figlio di un camorrista ucciso in un agguato nel 2003, accoltellato da un venditore ambulante di dieci anni più grande che si è poi costituito alla polizia. I due, ha raccontato l’assalitore, si sono incontrati casualmente venerdì sera, intorno alle 21.00, in via Janfolla, nel quartiere Miano dove risiedeva ...

Napoli - accoltellato a morte calciatore dilettante - aveva 21 anni. Il padre fu ucciso in una guerra di camorra : Un 21enne, Raffaele Perinelli , incensurato, è morto poco dopo mezzanotte nell'ospedale Cardarelli di Napoli per una ferita da coltello al petto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano,...

Napoli - muore accoltellato 21enne : 01.48 Un 21enne, incensurato, è morto per una ferita da coltello al petto all'ospedale Cardarelli di Napoli poco dopo esservi giunto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale da uno sconosciuto che si è dileguato prima di poter essere identificato. Sono in corso indagini per fare luce sull'accaduto.

Giallo nella notte a Napoli : 21enne muore accoltellato al cuore : Giallo nella notte a Napoli. Un giovane di 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all'ospedale Cardarelli con una ferita da coltello...

SALVINI - "BABY-CAMORRISTI? VIA PATRIA POTESTÀ AI GENITORI"/ Napoli : incontro con Arturo - 17enne accoltellato : SALVINI a Napoli, ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:48:00 GMT)

Napoli - il ritorno delle babygang : 16enne accoltellato dal branco : È giunto al Loreto mare un ragazzino dominicano del 2002 con ferite da coltello guaribili in dieci giorni, la cui mamma ha rifiutato il ricovero. Il ragazzino ha riferito di essere stato...

Napoli - un altro accoltellato perché nega sigaretta : indiano in ospedale : Un 33enne di origini indiane si è presentato ferito e sanguinante all'ospedale Vecchio Pellegrini. L' uomo giunto in pronto soccorso intorno alle 19.30 ha raccontato ai sanitari di essere stato ...

Napoli - accoltellato dopo una lite per una sigaretta negata : un arresto : Una lite per una sigaretta negata si è trasformata in un tentato omicidio. È successo a Napoli, in via Salvatore Tommasi. La vittima, un 35enne di Frattamaggiore, Napoli, che era andato a trovare la ...