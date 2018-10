Napoli | 21enne ucciso | era un calciatore con 2 stagioni in D | si costituisce omicida

21enne ucciso a Napoli - omicida confessa : 11.30 Si è costituto l'uomo che ha ferito con una coltellata il 21enne morto poi in ospedale a Napoli. Si tratta di un venditore ambulante,incensurato.Ha raccontato di aver colpito il giovane al culmine di una lite, dopo averlo incontrato per caso. Tra i due c'era già stata una discussione. Il 21enne, dopo essere stato ferito, è stato abbandonato davanti al Pronto Soccorso. Era il figlio di un esponente del clan Lo Russo, ucciso in un agguato ...

Napoli - accoltellato e ucciso un calciatore 21enne figlio di un camorrista. Omicida : “Avevamo litigato giorni prima” : Un vecchio diverbio che si è trasformato in tragedia. È questa la causa dietro alla morte di Raffaelle Perinelli, 21enne di Napoli, figlio di un camorrista ucciso in un agguato nel 2003, accoltellato da un venditore ambulante di dieci anni più grande che si è poi costituito alla polizia. I due, ha raccontato l’assalitore, si sono incontrati casualmente venerdì sera, intorno alle 21.00, in via Janfolla, nel quartiere Miano dove risiedeva ...

Raffaele Perinelli - calciatore 21enne - morto accoltellato a Napoli. L'assassino si costituisce : «Mi sono rovinato la vita» : Si è costituito nella notte ed ha ammesso di aver ucciso Raffaele Perinelli al termine di un litigio nato per banali motivi. Si chiama a A.G., ha 31 anni ed è un venditore ambulante...

Raffaele Perinelli - calciatore 21enne - morto accoltellato a Napoli. L'assassino si costituisce : «Gli ho rovinato la vita» : Si è costituito nella notte ed ha ammesso di aver ucciso Raffaele Perinelli al termine di un litigio nato per banali motivi. Si chiama a A.G., ha 31 anni ed è un venditore ambulante...

Napoli - 21enne ucciso con una coltellata. Si indaga sulla dinamica - : Il giovane incensurato, ferito al petto, è morto poco dopo l'arrivo nell'ospedale Cardarelli. Ad accompagnarlo al pronto soccorso è stata una persona che è sparita prima di essere identificata

Napoli - muore accoltellato 21enne : 01.48 Un 21enne, incensurato, è morto per una ferita da coltello al petto all'ospedale Cardarelli di Napoli poco dopo esservi giunto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale da uno sconosciuto che si è dileguato prima di poter essere identificato. Sono in corso indagini per fare luce sull'accaduto.

Giallo nella notte a Napoli : 21enne muore accoltellato al cuore : Giallo nella notte a Napoli. Un giovane di 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all'ospedale Cardarelli con una ferita da coltello...

Napoli - lite tra donne finisce nel sangue : 21enne aggredita e sfregiata : Due ferite al labbro, un taglio che dalla bocca arriva all'orecchio, altri sulle spalle e sulle cosce. sfregiata durante una lite tra donne, per motivi che i carabinieri stanno cercando di chiarire. È ...