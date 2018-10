Napoli | 21enne ucciso con una coltellata Si indaga sulla dinamica

Napoli - muore accoltellato 21enne : 01.48 Un 21enne , incensurato, è morto per una ferita da coltello al petto all'ospedale Cardarelli di Napoli poco dopo esservi giunto. Il giovane, residente in periferia nel quartiere Miano, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale da uno sconosciuto che si è dileguato prima di poter essere identificato. Sono in corso indagini per fare luce sull'accaduto.

Giallo nella notte a Napoli : 21enne muore accoltellato al cuore : Giallo nella notte a Napoli . Un giovane di 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all'ospedale Cardarelli con una ferita da coltello...

Napoli - turista palpeggiata in centro : denunciato per molestie 21enne : Agenti del reparto Motociclisti hanno soccorso una ragazza di anni 21, dalle molestie sessuali messe in atto alla via Cesario Console, dove un uomo, identificato per tale J. M. di anni 40, senza fissa ...